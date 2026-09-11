Nando Cunha tem celular roubado na Tijuca e denuncia prejuízo financeiro - Reprodução / Instagram

Nando Cunha tem celular roubado na Tijuca e denuncia prejuízo financeiroReprodução / Instagram

Publicado 11/09/2026 10:30

Nando Cunha contou nas redes sociais que foi assaltado na porta de casa, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Em um vídeo publicado nesta quinta-feira (10), o ator afirmou que teve o celular levado por um homem em uma motocicleta e relatou prejuízo financeiro após criminosos acessarem sua conta bancária.



O crime aconteceu à noite, na Rua Bom Pastor. Nando explicou que havia acabado de sair do carro e carregava bolsas e malas quando foi surpreendido.



"Estava sem celular desde domingo, fui assaltado e levaram o meu celular aqui na porta da minha casa, aqui na Tijuca, na Rua Bom Pastor. Uma moto, sozinho na rua, tava saindo do carro, tava cheio de coisa para trazer aqui para dentro do carro, é… para casa, né? E aí, enfim. O cara me viu sozinho ali, aproveitou a oportunidade e, infelizmente, levou o meu celular. Só levou o celular porque eu tava cheio de coisa, de bolsa, de mala, e não quis levar nada, só o celular", contou.



Segundo o ator, ele entrou em contato com o banco e com a operadora de telefonia logo depois do assalto. Mesmo assim, identificou movimentações na conta. Nando também criticou os mecanismos de segurança da instituição financeira e disse que, no mesmo dia, já enfrentava problemas para acessar o aplicativo por biometria.



"Liguei para o banco, liguei para a operadora do meu celular, mas mesmo assim fizeram uma devassa na minha conta, como sempre fazem. Eu, de dia, antes de ser assaltado, fui assaltado à noite, não tava conseguindo entrar no meu banco, que era de biometria. Biometria. E aí o Bradesco, em 2026, não tem uma política de segurança digital dentro do banco deles, assim", afirmou.



Nando disse que registrou um boletim de ocorrência e apresentou o documento ao banco. Ele espera recuperar o valor perdido e demonstrou preocupação com a possibilidade de outras operações terem sido feitas em seu nome.



"Eu espero que, enfim, não tenham nenhum empréstimo, sei lá o que, no meu banco. E me fizeram, me pediram para fazer uma carta em punho, ou seja, é… eu espero reaver esse prejuízo, até porque eu cheguei lá com BO na mão e tudo, tudo certinho", declarou.



O ator também falou sobre a sensação de insegurança na região onde mora. Ele citou a presença de agentes do Segurança Presente e da Guarda Municipal durante o dia na região da Praça Saens Peña, mas afirmou que percebe menos policiamento à noite nas ruas próximas.



"A sensação de impotência é muito grande, né? A gente vê, na Saens Peña ali, de dia, você vê muito Segurança Presente, Guarda Municipal. À noite você não vê ninguém. Nessas ruas daqui, por exemplo, a Rua Bom Pastor, que é uma rua adjacente, assim, ou paralela à Saens Peña, não se tem um carro de policial, nada. A gente fica assim, à mercê", desabafou.



Na sequência, Nando fez críticas ao governo do Estado do Rio e à política de segurança pública. Na avaliação do ator, operações em comunidades não resolvem, por si só, os problemas relacionados à criminalidade.



"E dizer que o Rio de Janeiro, né, com esse governo miliciano aqui do estado do Rio de Janeiro, não querem nada, nunca quiseram nada com segurança pública. Cheio de policial no governo, cheio de miliciano, cheio de gente macho para caralho. Querem nada. O que eles gostam é de invadir favela, dar uma porrada de tiro, matar uma porrada de gente e achar que isso tá maneiro, e que isso vai resolver o problema da segurança pública", afirmou.



Por fim, ele citou as eleições de outubro e pediu atenção dos eleitores às propostas dos candidatos para a área.



"Então, ó: em outubro fica de olho, para poder extirpar esses milicianos, essa gente esquisita que vende o caos que é para poder vender a segurança deles. É isso. Uma boa noite. E tomem cuidado, que o Rio de Janeiro tá salgado. A pista tá salgadíssima", concluiu.



Apesar do susto e do prejuízo, Nando afirmou que está bem. O ator reforçou o alerta para que moradores tenham atenção ao circular pela cidade.