Rico Melquiades se pronunciou depois de usar o termo 'macumbeira' de forma ofensiva ao se referir a Anitta e xingar pessoas de religiões de matriz africana - Reprodução / Instagram

Rico Melquiades se pronunciou depois de usar o termo 'macumbeira' de forma ofensiva ao se referir a Anitta e xingar pessoas de religiões de matriz africanaReprodução / Instagram

Publicado 11/09/2026 09:53





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O pronunciamento foi publicado no Instagram, em formato de Reels. No vídeo, Rico repetiu parte da frase dita no dia anterior e comentou as acusações que passou a receber. "Que se fod* os macumbeiros. (...) E hoje eu estou sendo chamado de intolerante religioso", afirmou.



Na sequência, o influenciador alegou que o comentário foi uma reação a mensagens que recebe de internautas em seu direct. "Diariamente, eu recebo no meu direct mensagens do tipo: 'Vou fazer uma macumba para quebrar sua perna' (...) Aí eu uso da minha força de expressão (...) e sou acusado de intolerante religioso", declarou. O pronunciamento foi publicado no Instagram, em formato de Reels. No vídeo, Rico repetiu parte da frase dita no dia anterior e comentou as acusações que passou a receber. "Que se fod* os macumbeiros. (...) E hoje eu estou sendo chamado de intolerante religioso", afirmou.Na sequência, o influenciador alegou que o comentário foi uma reação a mensagens que recebe de internautas em seu direct. "Diariamente, eu recebo no meu direct mensagens do tipo: 'Vou fazer uma macumba para quebrar sua perna' (...) Aí eu uso da minha força de expressão (...) e sou acusado de intolerante religioso", declarou.

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No mesmo vídeo, Rico perguntou aos seguidores se sabiam o significado de "intolerância religiosa" e, em seguida, apresentou sua própria definição do termo. "Eu vou explicar a vocês. (...) É discriminar, é perseguir ou tentar impedir alguém de exercer a sua fé por causa da religião que segue", afirmou.



Ao final, o influenciador deixou recado para quem o criticou. "Dito isso, vão descansar, militantes", encerrou.

Rico também contou, nesta quinta-feira, que foi retirado de uma participação em um programa de TV. "Mais uma vez fui desconvidado, vou parar com essas polêmicas. (...) Mas é isso, vida que segue", disse.



Segundo o influenciador, ele acredita que a decisão esteja relacionada às controvérsias recentes. "Eu acho que foi devido às últimas polêmicas que eu tenho me envolvido", afirmou. Rico explicou ainda que havia deixado mais cedo a festa de Virginia para conseguir comparecer ao compromisso profissional.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Letícia Montrezor