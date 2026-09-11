Rico Melquiades se pronunciou depois de usar o termo 'macumbeira' de forma ofensiva ao se referir a Anitta e xingar pessoas de religiões de matriz africanaReprodução / Instagram
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O pronunciamento foi publicado no Instagram, em formato de Reels. No vídeo, Rico repetiu parte da frase dita no dia anterior e comentou as acusações que passou a receber. "Que se fod* os macumbeiros. (...) E hoje eu estou sendo chamado de intolerante religioso", afirmou.
Na sequência, o influenciador alegou que o comentário foi uma reação a mensagens que recebe de internautas em seu direct. "Diariamente, eu recebo no meu direct mensagens do tipo: 'Vou fazer uma macumba para quebrar sua perna' (...) Aí eu uso da minha força de expressão (...) e sou acusado de intolerante religioso", declarou.
Ao final, o influenciador deixou recado para quem o criticou. "Dito isso, vão descansar, militantes", encerrou.
Segundo o influenciador, ele acredita que a decisão esteja relacionada às controvérsias recentes. "Eu acho que foi devido às últimas polêmicas que eu tenho me envolvido", afirmou. Rico explicou ainda que havia deixado mais cedo a festa de Virginia para conseguir comparecer ao compromisso profissional.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Letícia Montrezor