Rico Melquiades aparece com um dos braços enfaixadoFotógrafo secreto
Bomba! Após falar em bater, Rico aparece com braço enfaixado
Após feriado em Paraty, influenciador foi parar no hospital e surgiu com um dos braços enfaixado
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Treta rende: Gadú reúne 200 e Luiza Possi lota a Sala São Paulo
Um dia após Gadú cantar para cerca de 200 pessoas em Cabo Frio, Luiza Possi gravou projeto gospel com casa cheia na Sala São Paulo
Coroa de Anitta expõe treta com Virginia e põe sororidade em xeque
Ingrid comemora saída de Virginia, Rico reage e postura em torno da nova rainha provoca debate sobre sororidade
Entre famosos e perrengues, o Rock in Rio deu assunto de sobra
Área VIP teve ritmos diferentes, chuva virou assunto nas redes e até um princípio de incêndio entrou para os bastidores do festival
Tia Milena denuncia racismo, mas o caso ainda deixa perguntas
Ex-BBB acusa segurança de racismo no Rock in Rio, mas ausência de boletim de ocorrência mantém perguntas no ar
Virginia fatura R$ 50 mil de fãs e vira alvo na internet
Influenciadora é criticada após live render cerca de R$ 50 mil em presentes pagos enviados por seguidores
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