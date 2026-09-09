Rico Melquiades aparece com um dos braços enfaixado - Fotógrafo secreto

Rico Melquiades aparece com um dos braços enfaixadoFotógrafo secreto

Publicado 09/09/2026 07:00

Rico Melquiades passou o feriado da Independência em Paraty ao lado de Thayse Teixeira e Lucas Guimarães. Durante a viagem, causou revolta ao dizer que só não bateria em Thayse porque ela é mulher e que, se fosse travesti, partiria para cima dela porque “seria um homem”.

Pois agora quem apareceu machucado foi ele. A coluna descobriu que Rico foi parar no Hospital Hugo Miranda, em Paraty, nos últimos dias, e está com um dos braços enfaixado. Caiu? Brigou? Apanhou? Ou as pedras históricas de Paraty resolveram entrar na história? Não sabemos. Procurado pela coluna, Rico não respondeu. E, até agora, também não mostrou publicamente o braço enfaixado. Mas a coluna mostra.