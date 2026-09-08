Maria Gadú reuniu cerca de 200 pessoas em Cabo Frio; um dia depois, Luiza Possi gravou seu projeto gospel com casa cheia na Sala São Paulo Reprodução rede social

Mais artigos de Andrei Lara
Andrei Lara
Lembram quando Maria Gadú resolveu expor publicamente que viveu um relacionamento com Luiza Possi no passado? A história, que até então nunca havia sido assumida pelas duas, veio à tona justamente depois que Luiza começou a falar abertamente sobre sua fé.
Pois bem. Nada melhor que um dia após o outro. E, desta vez, literalmente!
No domingo, dia 6, Maria Gadú subiu ao palco da Parada LGBTI+ de Cabo Frio diante de um público estimado em cerca de 200 pessoas, segundo o Rlagos Notícias. Sim, chovia muito e o mau tempo pesou. Mas que flopou, flopou!
Um dia depois, na segunda-feira, dia 7, Luiza Possi gravou seu primeiro audiovisual gospel, Quando Ele me encontrou, na imponente Sala São Paulo, casa da Osesp e um dos palcos mais prestigiados da música brasileira. Chique é pouco! Os ingressos? Esgotados em minutos. Orquestra, coral e casa cheia.
Cada uma escolheu seu caminho, e está tudo certo.
Mas que o roteiro da vida às vezes tem um deboche melhor que o nosso, ah, isso tem!