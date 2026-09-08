Maria Gadú reuniu cerca de 200 pessoas em Cabo Frio; um dia depois, Luiza Possi gravou seu projeto gospel com casa cheia na Sala São Paulo - Reprodução rede social

Maria Gadú reuniu cerca de 200 pessoas em Cabo Frio; um dia depois, Luiza Possi gravou seu projeto gospel com casa cheia na Sala São Paulo Reprodução rede social

Publicado 08/09/2026 15:23

Lembram quando Maria Gadú resolveu expor publicamente que viveu um relacionamento com Luiza Possi no passado? A história, que até então nunca havia sido assumida pelas duas, veio à tona justamente depois que Luiza começou a falar abertamente sobre sua fé.

Pois bem. Nada melhor que um dia após o outro. E, desta vez, literalmente!

No domingo, dia 6, Maria Gadú subiu ao palco da Parada LGBTI+ de Cabo Frio diante de um público estimado em cerca de 200 pessoas, segundo o Rlagos Notícias. Sim, chovia muito e o mau tempo pesou. Mas que flopou, flopou!

Um dia depois, na segunda-feira, dia 7, Luiza Possi gravou seu primeiro audiovisual gospel, Quando Ele me encontrou, na imponente Sala São Paulo, casa da Osesp e um dos palcos mais prestigiados da música brasileira. Chique é pouco! Os ingressos? Esgotados em minutos. Orquestra, coral e casa cheia.

Cada uma escolheu seu caminho, e está tudo certo.

Mas que o roteiro da vida às vezes tem um deboche melhor que o nosso, ah, isso tem!