Maya Massafera reagiu à fala de Rico Melquiades e deixou de seguir o influenciador nas redes sociais - Reprodução Instagram

Maya Massafera reagiu à fala de Rico Melquiades e deixou de seguir o influenciador nas redes sociaisReprodução Instagram

Publicado 09/09/2026 08:20



A fala de Rico também chegou a Maya Massafera , que não gostou nadinha. O influenciador disse que outras amigas trans, entre elas Apoline e Malévola, procuraram por ele diretamente para conversar. Maya preferiu fazer a crítica publicamente e ainda deixou de segui-lo. Rico reclamou que ela poderia ter chamado no WhatsApp.

Rico, releve! Maya vem contando em vídeos que, depois de beber, às vezes acorda ainda sentindo os efeitos da noite anterior. Vai ver foi um daqueles dias. Afinal, depois de uma noite mais animada, às vezes não se perde só o cílio. Perde-se também o follow.