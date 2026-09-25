Bruna Biancardi posou para novo ensaio gestanteReprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Bruna Biancardi, de 32 anos, encantou os seguidores nesta sexta-feira (25) ao compartilhar novos registros de um ensaio gestante. À espera de Mariah, terceira filha com Neymar Jr, a influenciadora exibiu o barrigão na reta final da gravidez. Os dois já são pais de Mavie e Mel.
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Bruna Biancardi exibiu o barrigão na reta final da gravidez - Reprodução/Instagram
Neymar Jr e Bruna Biancardi com as duas filhas Mavie e Mel - Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi posou para novo ensaio gestante - Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar Jr serão pais de outra menina - Reprodução/Instagram
Nos comentários, o jogador do Santos reagiu aos cliques da mulher com emoji de coração vermelho.
Os internautas também exaltaram a influenciadora. "Ela ama ficar grávida isso é nítido", escreveu um perfil. "Tão linda, tão delicada. Apaixonada estou e ansiosa para conhecer o rostinho da Mariah", disse outro. "Elas são abençoadas por terem uma mãe incrível como você", afirmou um terceiro.
Bruna Biancardi e Neymar Jr estão juntos desde 2022. O relacionamento foi marcado por idas e vindas, além de um episódio de traição admitida pelo jogador quando a influenciadora esperava a primeira filha. Na ocasião, o meia-atacante no Santos pediu desculpar publicamente e os dois retomaram o envolvimento amoroso. 

Romance 

Em recente entrevista ao "Ká Entre Nós", comandado por Karoline Lima, Bruna Biancardi contou que já tinha uma vida estruturada quando conheceu o Neymar Jr. "Acham que sou bobinha, que não sei de nada e que sou interesseira. Dizem que estou com o meu marido só por interesse. Isso não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Também acham que sou gastadeira, mas sou mão de vaca. Eu trabalho, tenho uma família boa e sempre tive uma vida estruturada. Queria que soubessem isso de mim, mas não adianta", revelou.
A influenciadora garantiu que teria se apaixonado por Neymar mesmo se ele não fosse uma figura conhecida. Ela também explicou que a fama perde a importância na convivência diária. "Com o passar do tempo, o que fica é o que a pessoa é. Eu teria conhecido ele da mesma forma".
Biancardi confessou que teve um impressão equivocada na primeira vez que esteve com o jogador. "Quando conheci, ele fingiu que era muito calminho. Eu falo que ele me enganou direitinho. Depois, passei muito perrengue. Foi sofrido", confessou.