Rick Sollo e Geralda Helena - Reprodução/Instagram

Rick Sollo e Geralda HelenaReprodução/Instagram

Publicado 25/09/2026 14:20





Em comunicado, ela agradeceu a atenção e carinho dos amigos, fãs e familiares durante este momento difícil. "Ontem vivemos um dos momentos mais difíceis e dolorosos de nossas vidas. Queremos agradecer, de todo o coração, a cada familiar e amigo que esteve conosco no velório e no sepultamento, nos abraçando, nos amparando e dividindo conosco uma dor que palavras não conseguem explicar. Agradecemos também a todos que, mesmo não estando presentes, enviaram flores, coroas, mensagens, orações e tantas demonstrações de carinho. Cada gesto chegou até nós e foi recebido com profunda gratidão", disse.



Geralda Helena, ainda, pediu compreensão por ter decidido realizar uma cerimônia privada. "Também queremos agradecer àqueles que compreenderam e respeitaram a decisão da família de realizar esse último momento de forma reservada. E, se de alguma maneira, alguém se sentiu magoado ou excluído por essa decisão, pedimos que tente compreender o nosso coração. Não foi falta de carinho, consideração ou gratidão pelo público que esteve ao lado do Rick durante tantos anos. Foi apenas a necessidade de preservar um momento de uma dor imensurável. Naquele instante, não havia artista, palco, público ou exposição. Havia uma esposa se despedindo do companheiro de uma vida. Filhos se despedindo do pai. Netos se despedindo do avô. Familiares e amigos se despedindo do Geraldo”.



Ela contou que foi necessário manter a ocasião na intimidade da família, diante da dor gerada pela perda de Rick. "Era um momento de silêncio, oração, reflexão e agradecimento por tudo o que ele foi e por tudo o que deixou em nossas vidas. Não tínhamos condições emocionais de transformar aquela despedida tão íntima em um momento público. Ontem sepultamos o corpo físico do Geraldo. O Rick, porém, não pode ser sepultado. Ele continuará vivo em sua voz, em suas músicas, em sua história e em cada lembrança que construiu ao longo de tantos anos".

A viúva do cantor Rick Sollo , Geralda Helena, se pronunciou sobre escolha de realizar uma cerimônia de sepultamento restrita aos familiares do artista. Ela explicou decisão em postagem nas redes sociais, na manhã desta sexta-feira (25). O sertanejo, que integrava dupla com Renner, faleceu aos 59 anos, vítima de um acidente de helicóptero em Santa Catarina.Em comunicado, ela agradeceu a atenção e carinho dos amigos, fãs e familiares durante este momento difícil. "Ontem vivemos um dos momentos mais difíceis e dolorosos de nossas vidas. Queremos agradecer, de todo o coração, a cada familiar e amigo que esteve conosco no velório e no sepultamento, nos abraçando, nos amparando e dividindo conosco uma dor que palavras não conseguem explicar. Agradecemos também a todos que, mesmo não estando presentes, enviaram flores, coroas, mensagens, orações e tantas demonstrações de carinho. Cada gesto chegou até nós e foi recebido com profunda gratidão", disse.Geralda Helena, ainda, pediu compreensão por ter decidido realizar uma cerimônia privada. "Também queremos agradecer àqueles que compreenderam e respeitaram a decisão da família de realizar esse último momento de forma reservada. E, se de alguma maneira, alguém se sentiu magoado ou excluído por essa decisão, pedimos que tente compreender o nosso coração. Não foi falta de carinho, consideração ou gratidão pelo público que esteve ao lado do Rick durante tantos anos. Foi apenas a necessidade de preservar um momento de uma dor imensurável. Naquele instante, não havia artista, palco, público ou exposição. Havia uma esposa se despedindo do companheiro de uma vida. Filhos se despedindo do pai. Netos se despedindo do avô. Familiares e amigos se despedindo do Geraldo”.Ela contou que foi necessário manter a ocasião na intimidade da família, diante da dor gerada pela perda de Rick. "Era um momento de silêncio, oração, reflexão e agradecimento por tudo o que ele foi e por tudo o que deixou em nossas vidas. Não tínhamos condições emocionais de transformar aquela despedida tão íntima em um momento público. Ontem sepultamos o corpo físico do Geraldo. O Rick, porém, não pode ser sepultado. Ele continuará vivo em sua voz, em suas músicas, em sua história e em cada lembrança que construiu ao longo de tantos anos".

A mulher do cantor também destacou que a memória dele continua presente em sua história, "E o Rick seguirá eternamente no coração de todos que o amaram e fizeram parte de sua história. Obrigada por todo carinho, por todas as orações e, principalmente, por respeitarem a nossa dor e a forma que encontramos para viver essa despedida. Que Deus abençoe cada um de vocês".



Rick Sollo foi sepultado nesta última quinta-feira (24), em cerimônia no cemitério Pax, na zona leste, de Sorocaba, São Paulo.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessoa