Erick Jacquin foi internado após uma indisposição Renato Pizzutto/Band

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Leticia Pessôa
Erick Jacquin, de 61 anos, foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na segunda-feira (21) após indisposição e passou por uma angioplastia. O jurado do "MasterChef", da Band, apareceu nas redes sociais na noite de quinta-feira (24) e explicou que sentiu um mal-estar durante as filmagens do programa.
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Erick Jacquin é jurado do 'Masterchef', da Band - Divulgação/Band
Erick Jacquin foi submetido a uma angioplastia com colocação de três stents - Reprodução/Instagram
Erick Jacquin foi internado após uma indisposição - Renato Pizzutto/Band
"Oi, gente, tudo bem? Saiu uma notícia de que eu passei mal na gravação do 'MasterChef' segunda-feira. É verdade! O doutor da Band, Dr. Leandro, me indicou isso aí... 'Vamos no hospital'. Eu fui lá e agora estou aqui sob a direção da cardiologista, uma mulher maravilhosa, Sofia. Eu botei três stents. A equipe foi maravilhosa, eu me senti muito bem", disse ele. 
O chef de cozinha também agradeceu o carinho em vídeo nas redes sociais. "Obrigado por todas as mensagens, obrigado por me ligar, obrigado por esse apoio, apoio da Band, apoio de todos os meus amigos, todos os meus seguidores, minha família... Beijo grande. Amanhã eu saio do hospital e trabalho de novo", anunciou. 
Em comunicado, a Band confirmou a previsão de alta de Erick Jacquin. "O procedimento foi realizado com sucesso. O chef encontra-se em repouso, e a previsão é de que receba alta até sexta-feira, conforme avaliação da equipe médica."
Segundo a assessoria da emissora, o jurado deve voltar ao "Masterchef" para a grande final da 13ª temporada da competição, que acontecerá na terça-feira (29). Disputam o título da edição de amadores Carla Araújo e Jéssica Cechella. 

Entenda o procedimento 

A angioplastia coronária é um procedimento médico minimamente invasivo indicado para desobstruir as artérias do coração que foram estreitadas ou bloqueadas pelo acúmulo de placas de gordura, cálcio ou coágulos.
Durante o processo, um pequeno balão é inflado para reabrir o vaso e, na maioria das vezes, um stent é implantado. Isso garante que a artéria permaneça aberta, restabelecendo o fluxo sanguíneo normal e prevenindo complicações graves, como o infarto, ou realizado como tratamento de emergência. 