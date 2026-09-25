Giovanna Gold e Darlin Ferrattry voltaram a protagonizar briga em 'A Fazenda 18' - Reprodução / Record

Giovanna Gold e Darlin Ferrattry voltaram a protagonizar briga em 'A Fazenda 18'Reprodução / Record

Publicado 25/09/2026 14:04

BRIGA! Darlin detona Giovanna. #AFazenda pic.twitter.com/12u9sJ6s2t — QG do POP (@QGdoPOP) September 25, 2026

Darlin entendeu que a fala havia sido direcionada a ela e decidiu questionar a rival. "Olhou bem na minha direção e falou 'chup*', foi para mim?", perguntou. Giovanna evitou responder diretamente e rebateu mais de uma vez: "O que que você acha?".



Durante o embate, Darlin insistiu para que a atriz confirmasse a provocação. Ao ouvir Giovanna mencionar que havia sido "antagonista", a empresária respondeu: "Porque eu sou protagonista, eu não sou antagonista igual você não! Entendeu?". Darlin entendeu que a fala havia sido direcionada a ela e decidiu questionar a rival. "Olhou bem na minha direção e falou 'chup*', foi para mim?", perguntou. Giovanna evitou responder diretamente e rebateu mais de uma vez: "O que que você acha?".Durante o embate, Darlin insistiu para que a atriz confirmasse a provocação. Ao ouvir Giovanna mencionar que havia sido "antagonista", a empresária respondeu: "Porque eu sou protagonista, eu não sou antagonista igual você não! Entendeu?".

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A discussão continuou e ganhou um tom mais exaltado. "Fala na minha cara as coisas, porr*! Chega e fala na minha cara! Para de ser escrot*!", disparou Darlin, ao relembrar a comemoração da adversária. "Chegou aqui ontem no sofá, em vez de comemorar e festejar, olhou na minha cara e falou: 'Chup* que é de uva!'".



Giovanna pediu que a rival não "praguejasse", mas Darlin seguiu com as críticas. A mãe de Lexa acusou a atriz de se fazer de "boazinha" e afirmou que responderia na mesma medida caso se sentisse desrespeitada. Em seguida, deixou o ambiente batendo a porta. A discussão continuou e ganhou um tom mais exaltado. "Fala na minha cara as coisas, porr*! Chega e fala na minha cara! Para de ser escrot*!", disparou Darlin, ao relembrar a comemoração da adversária. "Chegou aqui ontem no sofá, em vez de comemorar e festejar, olhou na minha cara e falou: 'Chup* que é de uva!'".Giovanna pediu que a rival não "praguejasse", mas Darlin seguiu com as críticas. A mãe de Lexa acusou a atriz de se fazer de "boazinha" e afirmou que responderia na mesma medida caso se sentisse desrespeitada. Em seguida, deixou o ambiente batendo a porta.

Entenda a relação conflituosa entre Giovanna e Darlin



A rivalidade entre as duas começou ainda nos primeiros dias do reality. Na noite do dia 15, Darlin se irritou após Giovanna jogar água em seu rosto durante uma brincadeira enquanto os participantes recebiam orientações sobre o trato dos animais. Na ocasião, as duas trocaram acusações sobre quem estaria buscando protagonismo dentro do programa.



Dias depois, elas voltaram a ficar em lados opostos durante a formação da primeira roça. Giovanna e Darlin empataram na votação da casa, mas a então fazendeira, Fran, escolheu a atriz para ocupar a berlinda. Darlin completou o grupo no "Resta Um" e, ao ganhar o direito de vetar um adversário da Prova do Fazendeiro, escolheu Giovanna.



Darlin acabou vencendo a disputa pelo chapéu e escapou da roça. Giovanna, Serginho Hondjakoff e Stephanie Gomes seguiram para a votação do público.

Stephanie, então, foi a primeira eliminada de "A Fazenda 18" na noite desta quinta-feira (24).



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa