Renner se manifesta pela primeira vez sobre morte de Rick - Reprodução do Instagram

Renner se manifesta pela primeira vez sobre morte de RickReprodução do Instagram

Publicado 25/09/2026 08:14

"Alô, meu povo querido, fãs do Rick e Renner, do Brasil e do mundo, como eu falo… Eu resolvi aparecer agora somente porque a gente passou por momentos bem difíceis e que só a gente que está na pele, próximos assim sente, né? Afinal de contas, foram 40 anos de convivência, de muito suor, muita luta, então não é fácil. Mas Deus tá dando a força, a gente vai, aos poucos, vai levantar, né?", afirmou Renner.

"A saudade vai ficar, mas eu estou passando aqui pra agradecer aos milhões de mensagens carinhosas para comigo e para com as famílias, né? Todas as famílias que estavam envolvidas também nesse dia, de uma certa forma, né? Então, obrigado, Brasil, obrigado, mundo, vocês são maravilhosos. Esse carinho que eu sempre digo não tem preço, que levanta a gente, que conforta. Passei aqui pra dizer que amo vocês, que o show não pode parar, não é? A gente vai continuar cantando e é isso. Obrigado. Se eu puder resumir tudo isso, eu vou falar assim pra vocês: gratidão. Muito obrigado a todos vocês", declarou.

Renner, por fim, esclareceu que está bem e que tem tentado encontrar forças na religiosidade. "Estou bem. Estou bem, estou forte no Senhor Jesus. Você que está assistindo esse vídeo, seja forte também no seu Jesus. Ele ama você e vai te dar estratégias e o suporte necessário espiritual pra você, vem direto a pedido do reino. Um beijo a todos os fãs do Rick e Renner do Brasil e do mundo e até breve, tá? Muito obrigado. Beijo."







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Vítima de acidente aéreo

Rick, de 59 anos, morreu na segunda-feira (21) em um acidente de helicóptero na região da serra catarinense. Junto do artista, também estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira. Os destroços foram encontrados na terça (22) em Santa Bárbara com o auxílio da aeronave arcanjo 03.