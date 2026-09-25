Gil do Vigor e o jornalista Álvaro Pereira Jr. - Reprodução

Gil do Vigor e o jornalista Álvaro Pereira Jr.Reprodução

Publicado 25/09/2026 17:03

Gil do Vigor respondeu às críticas feitas pelo jornalista Álvaro Pereira Jr. depois de ter dois trabalhos acadêmicos aceitos pela Sociedade Brasileira de Econometria (SBE). O repórter do Fantástico ironizou a conquista nas redes sociais e chamou o economista de “falso acadêmico”. Gil reagiu nesta quinta-feira (24) e classificou os comentários como uma “falta de noção e de respeito”.

A discussão começou na segunda-feira (21), quando Gil comemorou no X a aprovação dos trabalhos para o 48º Encontro da Sociedade Brasileira de Econometria, que será realizado em dezembro, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Os artigos têm Gil como coautor.



Álvaro compartilhou a publicação e fez uma provocação sobre a produção acadêmica do economista. “Também conhecido por: nenhuma revista estrangeira aceitou meus artigos”, escreveu o jornalista.



A crítica continuou em outra interação na plataforma. Depois que um seguidor reagiu à primeira publicação, Álvaro escreveu: “Como fico p*to com o ‘falso acadêmico’, que faz parecer que a vida de pesquisador é uma grande festa”.



Gil decidiu responder diretamente ao jornalista. Em uma publicação, afirmou que o comentário desconsiderava sua trajetória e também apresentou registros de trabalhos aceitos em conferências internacionais.



“Questionar minha excelência como acadêmico por ter trabalhos aceitos em uma conferência brasileira, sendo ela extremamente relevante mundialmente, mostra sua falta de noção e de respeito. Ainda assim, seguem alguns aceites de artigos solo em conferências INTERNACIONAIS. Infelizmente, nem sempre a experiência se torna sabedoria”, escreveu. Veja o post:

Questionar minha excelência como acadêmico por ter trabalhos aceitos em uma conferência brasileira, sendo ela extremamente relevante mundialmente, mostra sua falta de noção e de respeito. Ainda assim, seguem alguns aceites de artigos solo em conferências INTERNACIONAIS.… https://t.co/pEhDrTj17T pic.twitter.com/R5msoJFjru — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) September 24, 2026





Gil fala sobre críticas





Além da resposta no X, o economista publicou um vídeo nas redes sociais comentando o episódio. Desta vez, não citou o nome de Álvaro, mas falou sobre a sensação de ser descredibilizado depois de alcançar uma conquista profissional. Confira o vídeo na íntegra:





Gil relacionou esse tipo de reação à trajetória de pessoas que vêm de origens mais humildes e passam a ocupar espaços que antes pareciam distantes.



“Acho que todo brasileiro que veio de uma realidade simples, humilde, que começa a alcançar coisas, sempre tem um grupo de pessoas que está ali pronto para te atacar, te descredibilizar, porque acho que eles acreditam que você não merece estar naquele lugar”, afirmou.



Na sequência, o economista aconselhou os seguidores a não deixarem que críticas diminuam o valor de suas conquistas.



“Nunca deixe que ninguém tire os méritos do que você conquistou, do que você batalhou para conseguir. E, se alguém falar qualquer coisa contrária, diga não, porque a gente merece, sim, celebrar as nossas conquistas, sejam elas pequenas, sejam elas grandes”, declarou.



Gil tem formação em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco, onde também concluiu o mestrado. Em junho deste ano, terminou o doutorado na University of California, Davis, nos Estados Unidos.



Além da trajetória acadêmica, ele trabalha na televisão e apresenta o quadro Tá Lascado, no Mais Você, em que aborda assuntos relacionados à economia. Gil também costuma substituir Ana Maria Braga ao lado de Tati Machado.



Após a repercussão do caso, Álvaro tornou seu perfil no X privado. Antes disso, o jornalista voltou a comentar a reação às publicações e afirmou que passou a receber críticas de pessoas ligadas ao meio acadêmico.