Lais Caldas se decepcionou com passeio para celebrar aniversário de casamento - Reprodução/Instagram

Lais Caldas se decepcionou com passeio para celebrar aniversário de casamentoReprodução/Instagram

Publicado 25/09/2026 11:06

Laís Caldas usou as redes sociais nesta sexta-feira (25) para desabafar sobre uma viagem frustrada com a família. O passeio foi planejado para comemorar o aniversário de um ano de casamento com Gustavo Marsengo. A médica revelou a decepção ao chegar no destino.

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"O Gustavo tinha procurando um lugar todo bonitinho para gente ir, conhecer, fazer umas fotos legais, enfim... ficava a uma hora de São Paulo e na volta gastamos quase duas. E aí, no Instagram era perfeito. Quando a chegou lá... sério. Foi um desastre. Sem comentários", disse nos Stories.

O casal estava acompanhado da filha, Alice, de 3 meses, e teve que procurar um estabelecimento para almoçar. "A gente conseguiu um outro lugar para comer, porque estava longe para voltar, e depois viemos embora. Não tiramos foto. Foi isso que aconteceu ontem. Para você ver como o Instagram pode enganar as pessoas", lamentou.

Laís Caldas e Gustavo Marsengo se conheceram no reality "Big Brother Brasil 22", da TV Globo. Os dois seguiram o romance fora do programa e oficializaram a união em setembro de 2025. Três meses depois, o casal anunciou que esperava a primeira filha, que veio ao mundo em junho.

Maternidade



Recentemente, Laís Caldas explicou que a filha ainda não usa brincos porque nasceu com lóbulo bífido em uma das orelhas e deverá passar por um procedimento estético no futuro. "A Alice nasceu com uma das orelhinhas com lóbulo bífido. O que que é isso? Não tem essa partezinha aqui da orelha? Pois é, isso aqui chama lóbulo. E aí, um dos lados da orelhinha dela é rasgadinho. Aqui no meio é partidinho, que é bem aonde vai o brinquinho", detalhou.

Segundo a médica, a correção pode ser feita por meio de uma lobuloplastia. "Para fazer essa cirurgia, bebezinha, teria que fazer uma anestesia geral, entubar... Para o bebê, acaba que não se torna [tão simples]. Eles falaram que a melhor opção seria esperar a Alice pelo menos ali na fase pré-escolar, porque aí eles fariam uma leve sedação, anestesia local, e daria para fazer o procedimento", acrescentou.