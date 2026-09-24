Jade Picon celebra 25 anos com banho de cachoeiraReprodução Instagram
O momento foi usado por Jade como uma forma simbólica de renovar as energias para a chegada da nova idade. Na legenda da publicação, ela falou sobre gratidão e sobre como deseja iniciar o novo ciclo.
“25. Novo ciclo com chuva de bênçãos, só agradecer. Comecei lavando a alma e terminei com o coração cheio de amor”, escreveu.
Nas imagens, Jade aparece aproveitando a cachoeira e a paisagem ao redor. O álbum recebeu comentários de seguidores e amigos, que deixaram mensagens de aniversário para a influenciadora.
A publicação foi feita no Instagram, onde Jade reúne mais de 20 milhões de seguidores.
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