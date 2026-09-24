Dakota Johnson e Colin Farrell estão confirmados no videoclipe de 'Patient Zero', que estreia neste domingo (27), durante o VMA; single faz parte de novo álbum da cantoraReprodução / Instagram

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Carolina Irigoyen
Taylor Swift lança nesta sexta-feira (25) "The Life of a Showgirl: The Encore", nova versão do álbum "The Life of a Showgirl", com quatro músicas inéditas. Entre elas está "Patient Zero", escolhida como novo single da cantora e que também ganhará destaque no VMA, no domingo (27).
 
 
 
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Nas redes sociais, Taylor anunciou a chegada do projeto e explicou que as novas faixas foram compostas após a recepção do álbum original. "Há cerca de um ano, vocês fizeram algo realmente inimaginável. Algo que explodiu completamente a minha cabeça... Vocês deram a 'The Life of a Showgirl' a maior primeira semana de um álbum da história", escreveu.
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A cantora contou que viajou para a Suécia para celebrar o momento ao lado de Max Martin e Shellback, seus colaboradores no disco. "Nós só queríamos refletir e absorver o quanto estávamos gratos pelo momento que estávamos vivendo, mas havia um estúdio lá e fizemos o que fazemos quando sentimos qualquer coisa: escrevemos mais músicas", explicou. 

Taylor afirmou que as novas canções nasceram como uma resposta ao entusiasmo do público com o trabalho. "Espero que vocês as amem, porque elas nasceram de pura gratidão pelo entusiasmo e pela celebração de vocês pelo álbum que fizemos", completou. 

Além de "Patient Zero", perfil de Updates dedicado à artista apontou "Cleveland!", "Pink Clouding" e "Babylon" como as outras três faixas inéditas de "The Life of a Showgirl: The Encore".

'Patient Zero'

Ao anunciar o single, Taylor revelou que estava ansiosa para compartilhar a novidade. "Eu estava esperando impacientemente para contar a vocês que meu novo single 'Patient Zero' será lançado em 25 de setembro", escreveu. 

Nesta quinta-feira (24), a cantora também publicou uma prévia de "Patient Zero" com o arroba (@) do VMA e a data de 27 de setembro. "This Sunday. @vmas" ("Neste domingo. @vmas"), escreveu.
Na prévia, Dakota Johnson e Colin Farrell foram confirmados no videoclipe. A fotografia da produção ficou a cargo de Emmanuel Lubezki, vencedor do Oscar e conhecido por trabalhos em "Birdman" (2014), "O Regresso" (2015) e "Gravidade" (2016).

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa