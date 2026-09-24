Atores Ramille e Filipe Bragança terminaram o namoro de 5 meses - Reprodução / Instagram

Atores Ramille e Filipe Bragança terminaram o namoro de 5 mesesReprodução / Instagram

Publicado 24/09/2026 11:49 | Atualizado 24/09/2026 12:09

Antes da confirmação, as fotos em que os atores apareciam juntos foram apagadas ou arquivadas. Até então, nenhum dos artistas havia se manifestado publicamente sobre o fim do relacionamento.O romance entre Ramille e Filipe começou durante as gravações da novela "Coração Acelerado", da TV Globo. Na trama, o ator deu vida ao cantor João Raul, enquanto ela interpretou Cinara. O rapaz já acompanhava o trabalho da atriz antes deles contracenarem no folhetim.Durante uma participação no "Encontro com Patrícia Poeta", Filipe Bragança chegou a comentar, em tom descontraído, os rumores sobre o namoro. "Saiu uma matéria falando que a gente estava se conhecendo melhor, então agora estamos nos conhecendo ainda melhor", afirmou.Na mesma ocasião, Ramille enviou uma mensagem para o colega de elenco e falou sobre a admiração por ele. "Te amo, te admiro, sou sua fã, você sabe disso. O Filipe é ainda mais lindo por dentro, é um profissional de se admirar. Ultra, mega, power profissional, estudioso ao máximo", declarou.Pouco tempo depois, a artista homenageo o namorado ao compartilhar imagens dele caracterizado como o navegador Amyr Klink para o filme "100 Dias". "Sou sua fã, você sabe. Outubro já pode chegar. Te admiro, te celebro. Voa, você é gigante", escreveu.Nas redes sociais, alguns internautas já comentavam a possibilidade de separação antes da confirmação. "Isso tava bem óbvio, só não viu quem não queria", escreveu um perfil. Outro comentou sobre Ramille: "Ela é tão linda!!! Merece mais...", e recebeu a resposta: "Sim, ela é linda e merece alguém que goste dela".