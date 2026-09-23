Karoline Lima se arrepende de tatuagens e brinca: 'Fubanguice' - Reprodução/Instagram

Karoline Lima se arrepende de tatuagens e brinca: 'Fubanguice'Reprodução/Instagram

Publicado 23/09/2026 19:00

Karoline Lima , de 30 anos, aproveitou a exibição de um novo anel de ametista para falar sobre uma decisão da qual se arrepende. Ao mostrar a joia nas redes sociais nesta quarta-feira (23), a influenciadora voltou a comentar as tatuagens que tem nas mãos e no pescoço e afirmou que não se identifica mais com os desenhos.

O destaque da publicação era o anel, com uma grande pedra de ametista no centro. Mas os seguidores também puderam ver as tatuagens na mão esquerda, entre elas uma com a palavra “Ceci”, apelido de Cecilia Militão, filha de Karoline com o jogador Éder Militão, além de uma rosa, plantas e uma borboleta.



“Aí gente, não me identifico mais com essa mão tatuada. Uma Barbezinha dessas, uma Hello Kitty dessas...”, brincou a influenciadora.



Karoline contou que já tentou remover os desenhos, mas desistiu diante da quantidade de sessões necessárias. “Pior que já tentei apagar, mas elas são muito escuras, precisam de muitas sessões. Queria acordar amanhã sem nenhuma delas mais”, afirmou.





Influenciadora brinca sobre desenhos





Além das tatuagens da mão, Karoline também mostrou uma marca no pescoço e pediu a opinião dos seguidores sobre qual seria a pior de todas. Quando uma internauta apontou o desenho no pescoço, ela discordou e elegeu outra tatuagem.



“Eu discordo, a pior de todas é essa piriquita aqui”, disse, ao mostrar o desenho de uma boca com a língua para fora.



A influenciadora também revelou que chegou a considerar outras tatuagens quando era mais nova, mas ficou aliviada por não ter colocado algumas das ideias em prática. Uma delas seria inspirada em Rihanna.



“Ainda bem que nunca fiz as que eu tinha vontade de fazer na adolescência. Meu sonho era fazer a do peito igual à da Rihanna”, contou.



Na sequência, Karoline brincou sobre como imagina que o desenho teria ficado nela. “Imagine a fubanguisse que ficaria em mim (nela tudo brilha)”, completou.