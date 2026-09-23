Karoline Lima se arrepende de tatuagens e brinca: 'Fubanguice'Reprodução/Instagram
“Aí gente, não me identifico mais com essa mão tatuada. Uma Barbezinha dessas, uma Hello Kitty dessas...”, brincou a influenciadora.
Karoline contou que já tentou remover os desenhos, mas desistiu diante da quantidade de sessões necessárias. “Pior que já tentei apagar, mas elas são muito escuras, precisam de muitas sessões. Queria acordar amanhã sem nenhuma delas mais”, afirmou.
Influenciadora brinca sobre desenhos
Além das tatuagens da mão, Karoline também mostrou uma marca no pescoço e pediu a opinião dos seguidores sobre qual seria a pior de todas. Quando uma internauta apontou o desenho no pescoço, ela discordou e elegeu outra tatuagem.
“Eu discordo, a pior de todas é essa piriquita aqui”, disse, ao mostrar o desenho de uma boca com a língua para fora.
A influenciadora também revelou que chegou a considerar outras tatuagens quando era mais nova, mas ficou aliviada por não ter colocado algumas das ideias em prática. Uma delas seria inspirada em Rihanna.
“Ainda bem que nunca fiz as que eu tinha vontade de fazer na adolescência. Meu sonho era fazer a do peito igual à da Rihanna”, contou.
Na sequência, Karoline brincou sobre como imagina que o desenho teria ficado nela. “Imagine a fubanguisse que ficaria em mim (nela tudo brilha)”, completou.
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