Taylor Lautner anunciou nascimento da primeira filha - Reprodução/Instagram

Taylor Lautner anunciou nascimento da primeira filha Reprodução/Instagram

Publicado 23/09/2026 18:18

Taylor Lautner, conhecido por interpretar Jacob Black na saga "Crepúsculo", compartilhou com os seguidores nesta quarta-feira (23) o nascimento da primeira filha com a mulher, Taylor Dome . O casal revelou a novidade em uma publicação conjunta nas redes sociais, em que exibe a mão da bebê e um quadro bordado com o nome da menina.

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"Uma semana amando nossa doce e pequena Lenny. Lennon Taylor Lautner. 16/09/2026", escreveram na legenda.

A gestação de Taylor Dome, que adotou o sobrenome do marido após o casamento, foi anunciada em março. Na ocasião, o ator brincou sobre o casal ter nomes iguais. "O que é melhor do que dois Taylor 'Lautners'?", questionou. Os dois apareceram segurando o exame de ultrassom, em ensaio fotográfico realizado ao ar livre.

Em junho, o casal revelou o sexo do primeiro filho em vídeo nas redes sociais. "Meu sonho sempre foi ser pai de menina. Todas as minhas cachorras são fêmeas. Algumas das minhas melhores amigas do mundo são mulheres. Minha única irmã é minha irmãzinha. Eu tenho uma mãe incrível. A Tay é minha pessoa favorita no mundo e, por acaso, ela também é uma mulher", disse o ator.

"Tudo o que eu queria era um bebê saudável, mas, no fundo, esse momento era exatamente o que eu sonhava viver. A sensação de alívio que senti naquele instante, ao saber que esse sonho se tornou realidade, foi diferente de tudo o que já senti. Tay é a pessoa mais forte que eu conheço e a minha heroína. Mal posso esperar para dar as boas-vindas a essa pequena menina ao nosso mundo. Time das meninas!", completou.

Entenda a história

A saga é composta pelos filmes "Crepúsculo" (2008), "Lua Nova" (2009), "Eclipse" (2010), "Amanhecer - Parte I" (2011) e "Amanhecer - Parte II" (2012). Na trama, Taylor interpreta o lobisomem Jacob Black, que é apaixonado pela amiga, Isabella Swan. Ela, no entanto, ama o vampiro Edward Cullen. O ator também fez parte dos longa-metragens "As Aventuras de Sharkboy e Lavagirl" (2005), "Doze é Demais 2" (2005), "Sem Saída" (2011) e mais.