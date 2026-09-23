Taylor Lautner anunciou nascimento da primeira filha Reprodução/Instagram
Taylor Lautner, de 'Crepúsculo', anuncia nascimento da filha
Ator e a mulher divulgaram o nome da bebê, mas optaram por não mostrar o rosto da herdeira
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