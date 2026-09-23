Coroação de Paolla Oliveira acontecerá no dia 17 de outubro Divulgação/Rafael Reis
Famosos comemoram volta de Paolla Oliveira ao Carnaval: 'Brilha'
Atriz anunciou nesta quarta-feira (23) que reinará à frente dos ritmistas da Imperatriz Leopoldinense
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Gabriela Versiani e Murilo Huff celebram noivado com festa intimista
Juntos desde 2023, o cantor e a influenciadora festejaram o compromisso em um restaurante de Goiânia
Ana Castela reage à previsão de vidente e anuncia medidas
Cantora se irritou após tomar conhecimento de previsão sobre sua morte e afirmou que o caso é sério: 'Não vai ficar dessa forma'
Nicolas Prattes mostra ultrassom do primeiro filho com Sabrina Sato
Ator dividiu com os seguidores imagem do exame realizado pela apresentadora nesta quarta-feira (23)
Bruno, da dupla com Marrone, passará por cirurgia e cancela show
Cantor deverá permanecer afastado por sete dias; apresentação seria em 2 de outubro
Sabrina Sato chora ao deixar a filha viajar sozinha: 'Nem dormi'
Apresentadora é mãe de Zoe, de 7 anos, fruto da antiga relação com Duda Nagle; comunicadora está grávida do marido, Nicolas Prattes
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