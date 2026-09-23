Coroação de Paolla Oliveira acontecerá no dia 17 de outubro - Divulgação/Rafael Reis

Coroação de Paolla Oliveira acontecerá no dia 17 de outubro Divulgação/Rafael Reis

Publicado 23/09/2026 15:10

O anúncio de Paolla Oliveira como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense agitou o mundo dos famosos nesta quarta-feira (23). A atriz regressa ao posto após a despedida da Grande Rio em 2025, escola de samba onde esteve à frente dos ritmistas por sete anos.

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"Voa, meu amor, e brilha muito! A gente ama te assistir na avenida!", afirmou Taís Araujo. "Ela voltou!!!!", festejou Camila Queiroz. "Vai arrasar muito!", disse Cacau Protasio. "Vai com tudo", comentou Fernanda Paes Leme. "Rainha das rainhas! Brilha", desejou Larissa Manoela.

Nomes do Carnaval carioca também se manifestaram sobre o retorno de Paolla Oliveira à folia. "O carnaval só ganha com a sua presença, você é maravilhosa", escreveu Jessica Martin, intérprete da Beija-Flor de Nilópolis. "Vai ser lindo!!", declarou Bellinha Delfim, rainha de bateria da Viradouro.

Em publicação nas redes sociais, Paolla Oliveira revelou que não estava em seus planos voltar ao posto. "Mas foi olhando o Carnaval de um pouco mais longe que percebi o tamanho do meu amor por ele. Tem coisas que se misturam tanto com quem a gente é que continuam ali, mesmo quando os planos mudam. O Carnaval tá no meu corpo, nas minhas lembranças, no jeito que eu sinto alegria. Como é que a gente se despede completamente de uma coisa que faz parte da gente?", destacou.

A presidente da escola, Cátia Drumond, falou sobre a chegada da nova rainha, que será coroada no dia 17 de outubro. "É com muita alegria e honra que a nossa escola recebe a Paolla como rainha de bateria. Tenho certeza que ela chega para somar ao nosso time, aos nossos ritmistas e principalmente à comunidade de Ramos e toda Zona da Leopoldina, que está ansiosa para abraçar e reverenciar sua nova majestade. Que ela seja muito bem-vinda e claro, muito feliz conosco."

Rumores

As especulações sobre a chegada de Paolla Oliveira na agremiação aumentaram quando ela marcou presença no tradicional arraiá da Imperatriz Leopoldinense em julho. Na ocasião, a atriz participou da quadrilha comandada por Iza e também posou ao lado da presidente da escola.

Em 2027, a Verde e Branco de Ramos levará para Marquês de Sapucaí o enredo "A Memória do Rei e o Sumiço de Dona Júlia", idealizado pelo carnavalesco Leandro Vieira. A escola será a quarta a desfilar na segunda-feira de Carnaval, 8 de fevereiro.