Mulher de Rick, Geralda Helena lamentou a morte do marido - Reprodução / Instagram

Mulher de Rick, Geralda Helena lamentou a morte do maridoReprodução / Instagram

Publicado 23/09/2026 10:01

Geralda Helena, mulher do cantor Rick, que morreu aos 59 anos durante um acidente de helicóptero , desabafou sobre a perda. Através das redes sociais, na manhã desta quinta-feira (23), a viúva falou sobre o "amor eterno" que sentirá, destacando a dificuldade para dar adeus ao marido, com quem dividiu a vida por mais de quatro décadas.

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"Como eu me despeço de você depois de 42 anos? Nós éramos praticamente dois adolescentes quando nossa história começou. Começamos em meio às dificuldades, sem saber o que a vida nos reservava, mas sempre tivemos um ao outro. Crescemos juntos, enfrentamos momentos difíceis, comemoramos conquistas e construímos o nosso maior presente: uma família linda, com nossos dois filhos e nossos quatro netos", iniciou Geralda.



Em seguida, continuou o desabafo, ressaltando os anos ao lado do marido. "Você conheceu a menina que eu fui e a mulher que me tornei. Esteve ao meu lado por praticamente toda a minha vida. Por isso, hoje eu não sei como será continuar sem você. Só te peço que, de onde estiver, continue cuidando de mim. Me dê forças, me guie e me ajude a suportar a saudade e a aprender a viver com a sua ausência."



"Vou buscar forças na nossa família e em tudo o que construímos juntos, porque sei que em cada um deles sempre haverá um pedaço de você. Hoje me despeço do meu marido, do meu companheiro e do amor da minha vida. Mas jamais me despeço do nosso amor. Obrigada pelos nossos 42 anos, pela nossa família e por uma vida inteira ao meu lado. Vá em paz, meu amor. E continue cuidando de mim daí. O meu amor por você será eterno", finalizou ela.

Rick e Geralda oficializaram a união em 2015, na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida do Norte, São Paulo, em uma cerimônia celebrada pelo padre Fábio de Melo. O casal teve dois filhos, Mônica Nascimento e Victor Henrique, além de quatro netos.

Nesta terça (22) e na mesma rede social, a primogênita também lamentou a perda do pai. "Hoje me despeço de uma das partes mais lindas da minha vida! Sempre disse que a nossa relação era encontro de almas de outras vidas e hoje, de repente, recebi a notícia de que o senhor se foi. Pai, está doendo tanto, tanto que tenho certeza de que o senhor, de onde estiver, deve estar fazendo de tudo para que essa dor passe, porque sempre que eu ficava mal, o senhor sempre falou: 'O pai daria a vida para você não sentir isso'. E hoje quem fala isso sou eu; eu daria minha vida para que isso fosse só um pesadelo", afirmou Mônica.

Morte

O acidente aéreo ocorreu em Santa Catarina, nesta segunda (21). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros nesta terça (22). O empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira também estavam no helicóptero. Ninguém sobreviveu.

Os destroços foram encontrados com o auxílio da aeronave arcanjo 03. A operação ainda contou com cerca de 40 bombeiros, dois cães de busca e resgate, mais de 10 viaturas, e drones com capacidade de identificação térmica.