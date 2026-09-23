Sabrina Sato exibe barriguinha de gravidez em look para trabalho - Reprodução/Instagram

Sabrina Sato exibe barriguinha de gravidez em look para trabalhoReprodução/Instagram

Publicado 23/09/2026 16:48

Sabrina Sato mostrou o look escolhido para os compromissos profissionais desta quarta-feira (23). Grávida do segundo filho, a apresentadora apareceu diante do espelho com uma produção preta que deixou a barriga em evidência.

No vídeo publicado nas redes sociais, Sabrina brincou com o tamanho da barriga enquanto se preparava para sair de casa. “Mamãe saindo para trabalhar bem basiquinha. Olha o tamanho da pancinha... a pança”, disse.



A produção contou com um decote profundo e modelagem que marcou a silhueta da apresentadora. Para completar o visual, ela apostou em bolsa lateral, sapato de salto e cabelos lisos repartidos ao meio.





Gravidez





Sabrina está no sexto mês de gestação do segundo filho, fruto do relacionamento com o ator Nicolas Prattes. O casal ainda não revelou o nome escolhido para o bebê.



A apresentadora já é mãe de Zoe, de 6 anos, fruto de seu relacionamento anterior com o ator Duda Nagle. A chegada do novo bebê foi anunciada por Sabrina e Nicolas em janeiro deste ano.



Desde então, a apresentadora tem compartilhado registros da gravidez e mostrado algumas mudanças no corpo durante a gestação. O casal mantém a rotina de trabalho enquanto aguarda a chegada do novo integrante da família.