Sabrina Sato exibe barriguinha de gravidez em look para trabalhoReprodução/Instagram
A produção contou com um decote profundo e modelagem que marcou a silhueta da apresentadora. Para completar o visual, ela apostou em bolsa lateral, sapato de salto e cabelos lisos repartidos ao meio.
Gravidez
Sabrina está no sexto mês de gestação do segundo filho, fruto do relacionamento com o ator Nicolas Prattes. O casal ainda não revelou o nome escolhido para o bebê.
A apresentadora já é mãe de Zoe, de 6 anos, fruto de seu relacionamento anterior com o ator Duda Nagle. A chegada do novo bebê foi anunciada por Sabrina e Nicolas em janeiro deste ano.
Desde então, a apresentadora tem compartilhado registros da gravidez e mostrado algumas mudanças no corpo durante a gestação. O casal mantém a rotina de trabalho enquanto aguarda a chegada do novo integrante da família.
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