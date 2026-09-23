Gabriela Versiani e Murilo Huff estão juntos desde 2023 - Reprodução/Instagram

Gabriela Versiani e Murilo Huff estão juntos desde 2023 Reprodução/Instagram

Publicado 23/09/2026 14:05

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"22.09.26 oficialmente noivos", afirmou o casal. O momento especial foi festejado pelos seguidores dos artistas. "Deus abençoe vocês hoje e sempre", desejou uma internauta. "Você está deslumbrante, muito perfeita", elogiou outra. "Se está linda desse jeito no noivado imagina no casamento", comentou uma terceira.

Gabriela Versiani apostou em um vestido branco de silhueta ajustada e com fenda na lateral. O destaque da produção da influenciadora foi uma delicada tela que cobria parte de seu rosto. Já Murilo Huff escolheu um figurino tradicional composto por terno, sapatos pretos e camisa branca.

A celebração contou com a bênção do Padre Marcos Rogério, conhecido pela relação de proximidade com algumas celebridades. "O noivado é um passo para um compromisso definitivo e, a partir de hoje, vocês iniciam uma caminhada na qual Deus vai abrindo todas as portas. E o mais bonito de tudo: para chegar onde vocês querem chegar, são precisas muita paciência e oração", aconselhou.

Alessandra Versiani, parente da noiva, ficou responsável pelo brinde em homenagem ao casal. "Que vocês nunca se esqueçam de que amar também é escolher. Escolher ficar, compreender, conversar e caminhar lado a lado, mesmo quando a vida mudar de cenário. Que Deus continue sendo o centro dessa união e que, cercados pela família e por tudo o que construíram, vocês vivam um amor cada vez mais profundo, intenso e verdadeiro", escreveu nas redes sociais.

Murilo Huff e Gabriela Versiani se conheceram em maio de 2023, durante as gravações de um clipe do músico em Fernando de Noronha, do qual a influenciadora participou. Em junho, eles assumiram o namoro. O cantor é pai de Leo, de 6 anos, fruto do relacionamento com Marília Mendonça, que morreu em 2021.