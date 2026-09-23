Nicolas Prattes exibiu ultrassom do filho com Sabrina Sato - Reprodução/Instagram

Nicolas Prattes exibiu ultrassom do filho com Sabrina SatoReprodução/Instagram

Publicado 23/09/2026 12:07

Nicolas Prattes, de 29 anos, compartilhou na manhã desta quarta-feira (23) uma imagem do ultrassom do filho que espera com Sabrina Sato , de 45. O ator mostrou os pés do bebê em chamada de vídeo feita com a apresentadora e usou o versículo de Isaías 52 para comentar a felicidade com a espera do herdeiro.

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"Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas-novas, que faz ouvir a paz, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: 'o teu Deus reina!'", escreveu na legenda.

Sabrina Sato e Nicolas Prattes assumiram publicamente o relacionamento durante o Carnaval de 2024. Meses depois, ficaram noivos e oficializaram a união em uma cerimônia em Porto Feliz, no interior de São Paulo, em janeiro do ano passado.

Em junho, o casal anunciou a nova gravidez. Antes disso, a apresentadora sofreu um aborto espontâneo quando estava na 11ª semana de gestação em novembro de 2024. Sabrina já é mãe de Zoe, fruto da relação anterior com Duda Nagle.

Vida profissional

Nicolas Prattes também usou as redes sociais para divulgar o primeiro teaser do longa-metragem "Minha Vida com Shurastey", que chega aos cinemas no dia 14 janeiro de 2027. A produção vai retratar a trajetória do influenciador brasileiro Jesse Koz, que percorreu as Américas a bordo de um Fusca 1978 ao lado de seu cachorro da raça Golden Retriever.

"Pegue a carona dos seus sonhos e se emocione com a história real de Jesse Koz, que largou tudo para cruzar as Américas a bordo de um Fusca 1978 com o seu amigo Shurastey", anunciou a distribuidora Paris Filmes.

Jesse Koz morreu tragicamente em maio de 2022, aos 29 anos, em um acidente de carro na estrada Redwood Highway, próximo da cidade de Selma, no estado de Oregon, nos Estados Unidos. O cão Shurastey também não resistiu.

Além da produção cinematográfica, Nicolas Prattes também está no ar em "A Nobreza do Amor", novela das 18h da TV Globo. O artista interpreta Mirinho, vilão que é obcecado pela protagonista Alika, princesa do reino fictício de Batanga vivida por Duda Santos.