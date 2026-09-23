Bianca Andrade surpreende fãs com anel e revela: ’Eu disse sim’ - Reprodução Instagram

Bianca Andrade surpreende fãs com anel e revela: ’Eu disse sim’Reprodução Instagram

Publicado 23/09/2026 20:56

Bianca Andrade deixou os seguidores intrigados nesta quarta-feira (23) ao publicar fotos em que aparece com um enorme buquê de rosas vermelhas e um anel na mão direita. Na legenda, a ex-BBB escreveu apenas: “Eu disse sim”, sem explicar qual seria o pedido aceito.

fotogaleria



A publicação rapidamente despertou especulações entre os seguidores. Enquanto alguns amigos e fãs comemoraram o que parecia ser uma novidade na vida pessoal da influenciadora, outros ficaram em dúvida sobre o significado do post.



“Assim, mana, sem avisar nada?”, comentou uma seguidora. “Seja feliz, mami!”, escreveu outra. Um admirador ainda pediu que Bianca contasse mais detalhes: “O quê? Conta isso direito, dona @bianca”.



Nos Stories, a influenciadora aumentou ainda mais o mistério ao compartilhar um vídeo em que aparece com as flores. “Bom demais dizer sim”, escreveu. A publicação rapidamente despertou especulações entre os seguidores. Enquanto alguns amigos e fãs comemoraram o que parecia ser uma novidade na vida pessoal da influenciadora, outros ficaram em dúvida sobre o significado do post.“Assim, mana, sem avisar nada?”, comentou uma seguidora. “Seja feliz, mami!”, escreveu outra. Um admirador ainda pediu que Bianca contasse mais detalhes: “O quê? Conta isso direito, dona @bianca”.Nos Stories, a influenciadora aumentou ainda mais o mistério ao compartilhar um vídeo em que aparece com as flores. “Bom demais dizer sim”, escreveu.





Buquê chama atenção





Além do anel, o tamanho do presente também virou assunto. Bianca contou que nunca havia recebido uma quantidade tão grande de flores de uma só vez e brincou com a dificuldade para encontrar um lugar onde pudesse colocá-las.



“Nunca ganhei um buquê desse tamanho. A pergunta que não quer calar é: em qual vaso vou colocar? É muito grande”, afirmou.



A possibilidade de um pedido de namoro ou noivado também foi levantada pelos seguidores. Alguns, no entanto, desconfiaram que a publicação pudesse ter relação com uma ação publicitária, levando em conta o histórico de Bianca com campanhas de marketing.



A suspeita acabou se confirmando. Mais tarde, a influenciadora revelou que o anúncio fazia parte de uma publicidade, e não de um pedido de casamento ou de um novo relacionamento.