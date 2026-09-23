Ana Castela se pronunciou após tomar conhecimento de previsão de vidente sobre sua morte - Reprodução / Instagram

Ana Castela se pronunciou após tomar conhecimento de previsão de vidente sobre sua morteReprodução / Instagram

Publicado 23/09/2026 13:00 | Atualizado 23/09/2026 13:52

Ana Castela , de 22 anos, se pronunciou após tomar conhecimento de uma previsão de uma vidente de que morreria jovem em um acidente de avião. A cantora demonstrou irritação com o conteúdo e afirmou que já está tomando "medidas cabíveis" diante do caso.

FAMOSOS: Ana Castela rebate vidente que afirmou ter previsto um possível acidente com seu avião: “A única pessoa que acredito nessa minha vida é no meu senhor Jesus Cristo”. pic.twitter.com/K4Bum3kXPJ — FOFOQUEI (@fofoquei) September 23, 2026

Nos Stories do Instagram, a Boiadeira começou o desabafo reforçando sua fé. "Tem muita vidente aí achando que é Deus. E a única pessoa que eu acredito nessa minha vida é no meu Senhor Jesus Cristo, que eu oro todos os dias, rezo um Pai Nosso todos os dias", declarou.



Ana também relembrou previsões anteriores que, segundo ela, não se concretizaram. Entre elas, citou uma suposta gravidez anunciada para 2023 e a previsão de que estaria namorando em 2026. Nos Stories do Instagram, a Boiadeira começou o desabafo reforçando sua fé. "Tem muita vidente aí achando que é Deus. E a única pessoa que eu acredito nessa minha vida é no meu Senhor Jesus Cristo, que eu oro todos os dias, rezo um Pai Nosso todos os dias", declarou.Ana também relembrou previsões anteriores que, segundo ela, não se concretizaram. Entre elas, citou uma suposta gravidez anunciada para 2023 e a previsão de que estaria namorando em 2026.