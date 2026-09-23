Ana Castela se pronunciou após tomar conhecimento de previsão de vidente sobre sua morteReprodução / Instagram
FAMOSOS: Ana Castela rebate vidente que afirmou ter previsto um possível acidente com seu avião: “A única pessoa que acredito nessa minha vida é no meu senhor Jesus Cristo”. pic.twitter.com/K4Bum3kXPJ— FOFOQUEI (@fofoquei) September 23, 2026
Nos Stories do Instagram, a Boiadeira começou o desabafo reforçando sua fé. "Tem muita vidente aí achando que é Deus. E a única pessoa que eu acredito nessa minha vida é no meu Senhor Jesus Cristo, que eu oro todos os dias, rezo um Pai Nosso todos os dias", declarou.
Ana também relembrou previsões anteriores que, segundo ela, não se concretizaram. Entre elas, citou uma suposta gravidez anunciada para 2023 e a previsão de que estaria namorando em 2026.
"Esse povo, em 2023, falou assim: 'Não, porque a Ana Castela vai engravidar'. Gente! Só pari cachorro e Barbie até agora aqui dentro da minha casa. Tá irritando a gente! 'Ah, porque em 2026 ela vai namorar'. Cadê? Cadê? Vai cuidar, vai prever a tua vida!", disparou.
Em tom de brincadeira, a artista ainda sugeriu uma previsão que gostaria de receber. "Ninguém prevê que eu vou ter que parar de trabalhar? (...) 'Não, Ana, eu prevejo que em 2027 a Ana Castela vai ter que parar de trabalhar porque ela já vai ter dinheiro suficiente para se bancar para o resto da vida'. Ninguém prevê", disse.
Apesar das brincadeiras, Ana reforçou que considera grave a previsão envolvendo sua morte. "A gente faz piada, tudo mais, mas o negócio foi muito sério. Não vai ficar dessa forma, a gente já tá tomando nossas medidas cabíveis", afirmou.
Ao finalizar o desabafo, a cantora voltou a mencionar a fé e disse confiar nas orações da mãe. "Tenho certeza que a minha mãe já orou. E oração de mãe é muito mais forte do que qualquer vidente por aí. Pode ter a certeza disso", concluiu.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa