Ana Castela publicou desabafo após a repercussão da foto ao lado de Nikolas Ferreira - Reprodução rede social

Ana Castela publicou desabafo após a repercussão da foto ao lado de Nikolas Ferreira Reprodução rede social

Publicado 17/09/2026 08:30

Ana Castela parece ter passado por uma daquelas semanas em que até o chapéu pesa. Depois da repercussão de uma foto ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira, em que os dois aparecem sorridentes e fazendo o número 22 com as mãos, a Boiadeira publicou um longo desabafo nas redes sociais.

Sem citar diretamente o parlamentar, Ana contou que viveu dias de “provações e dúvidas”, disse ter rezado, conversado com os pais e soltou uma frase que chamou atenção: “Abri muito meus olhos.”

A cantora também admitiu que erra, afirmou não ser perfeita e disse estar aprendendo com os próprios tropeços. O texto veio depois de seu nome circular intensamente nas redes, tanto pela fotografia com Nikolas quanto pelas discussões envolvendo os valores de cachês pagos a artistas.

Ana não disse exatamente para o que abriu os olhos. E talvez esteja aí a parte mais interessante da história. Porque, depois de fazer o 22, o que ela enxergou mesmo ficou para 2026 descobrir.