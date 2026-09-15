Joelma e Viviane Batidão juntas no Rock in Rio, encharcadas e gigantes: duas vozes do Pará transformando chuva em festa e palco em orgulhoFred Pontes / Divulgação

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Andrei Lara
Do Pará para o Rock in Rio, Joelma e Viviane Batidão chegaram juntas e encharcadas: chuva no corpo, carisma intacto e muito Pará no palco.
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Joelma e Viviane Batidão juntas no Rock in Rio, encharcadas e gigantes: duas vozes do Pará transformando chuva em festa e palco em orgulho
Joelma fez do Rock in Rio um pedaço do Pará: debaixo de chuva, entregou força, cor e uma presença que não se apaga