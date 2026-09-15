Joelma e Viviane Batidão juntas no Rock in Rio, encharcadas e gigantes: duas vozes do Pará transformando chuva em festa e palco em orgulho - Fred Pontes / Divulgação

Joelma e Viviane Batidão juntas no Rock in Rio, encharcadas e gigantes: duas vozes do Pará transformando chuva em festa e palco em orgulhoFred Pontes / Divulgação

Publicado 15/09/2026 13:00

Do Pará para o Rock in Rio, Joelma Viviane Batidão chegaram juntas e encharcadas: chuva no corpo, carisma intacto e muito Pará no palco.