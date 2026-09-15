Deolane Bezerra registra a rotina na prisão e o material pode virar livro, filme ou série - reprodução/redes sociais

Deolane Bezerra registra a rotina na prisão e o material pode virar livro, filme ou série reprodução/redes sociais

Publicado 15/09/2026 11:00

Deolane Bezerra resolveu não desperdiçar enredo. Segundo a irmã, Dayanne Bezerra, a influenciadora vem registrando por escrito o dia a dia dentro da penitenciária.

A rotina, os acontecimentos e as experiências vividas no período estariam sendo colocados no papel. Para Dayanne, conteúdo já existe de sobra para transformar a história em uma série ou até em filme.

Deolane nem terminou de escrever o diário e a família já está enxergando temporada, longa-metragem e plataforma de streaming.

Também, convenhamos: na família Bezerra, até problema chega com projeto de audiovisual embutido.

