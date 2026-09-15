Deolane Bezerra registra a rotina na prisão e o material pode virar livro, filme ou série reprodução/redes sociais
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Dayanne Bezerra diz que a influenciadora registra a rotina no papel e acredita que material pode virar filme
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