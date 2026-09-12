Juliana Schultz vai compartilhar com jovens do ensino médio sua experiência de mais de 20 anos no mercado de grandes eventos - Reprodução rede social

Juliana Schultz vai compartilhar com jovens do ensino médio sua experiência de mais de 20 anos no mercado de grandes eventos Reprodução rede social

Publicado 12/09/2026 10:00

Quem olha um grande festival pronto vê artista, palco, luz e público. Juliana Schultz vai mostrar justamente o que quase ninguém vê: a quantidade de profissões e gente trabalhando para tudo aquilo acontecer.

Sócia e CMO do Grupo Vibra, Juliana participa nos dias 14 e 16 de setembro do Planos Pro Futuro, na Cidade das Artes, no Rio. Às 10h30, ela conversa com estudantes do ensino médio na palestra ‘Como é trabalhar com grandes eventos?’.

Com mais de 20 anos de atuação no setor, o Grupo Vibra está por trás de projetos como Rock The Mountain , Camarote Aura, Réveillon Tropical e Festival Village, que recentemente levou ao Jockey Club nomes como Marisa Monte, Anitta e João Gomes.

A ideia é mostrar aos jovens que, antes de alguém subir ao palco, existe um verdadeiro exército profissional nos bastidores. Produção, comunicação, planejamento, operação e tantas outras áreas que raramente aparecem no telão.

Porque show bom começa muito antes de acender a primeira luz.