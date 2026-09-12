Juliana Schultz vai compartilhar com jovens do ensino médio sua experiência de mais de 20 anos no mercado de grandes eventos Reprodução rede social
Juliana Schultz leva bastidores dos grandes eventos a jovens do Rio
Executiva do Grupo Vibra participa do Planos Pro Futuro e mostra aos estudantes as carreiras que existem muito além do palco
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Lívia nega pegação com Scooby. E se pegou, qual o problema?
Os dois sambaram, conversaram e deixaram a Beija-Flor no mesmo carro. Ela nega affair, mas convenhamos: ambos estão solteiros
Rodrigo Bocardi se antecipa à demissão, ataca SBT e cita Fábio Faria
Jornalista diz que ‘demitiu’ a emissora, leva Banco Master à entrevista e provoca a Band, mas recebe resposta ao vivo
Justiça barra Mãe Michelly: R$ 10 mil por acusações contra Cariúcha
Decisão da 4ª Vara Cível de Santo Amaro também manda Instagram retirar vídeo e prevê multa de R$ 50 mil se arquivos forem apagados
Rainha Matos tenta abraço e ganha patada de Carlinhos Maia
Influenciador recusou carinho na festa da WePink e despejou um caminhão de veneno sobre a jornalista
Macumba contra Léo Dias e pacto com Belzebu: Mãe Michelly detona Cariúcha
Religiosa acusa apresentadora de trabalhos contra Léo Dias, amarração amorosa, ingratidão e pacto espiritual
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