Mãe Michelly da Cigana e Cariúcha: antiga proximidade terminou em uma sequência de acusações pesadas - Reprodução rede social

Mãe Michelly da Cigana e Cariúcha: antiga proximidade terminou em uma sequência de acusações pesadasReprodução rede social

Publicado 11/09/2026 08:30

Mãe Michelly da Cigana abriu o arquivo espiritual e despejou uma avalanche de acusações contra Cariúcha . A confusão começou depois que a própria Cariúcha lembrou que o SBT abriu as portas para uma mulher favelada e sem estudos comandar um programa. Mãe Michelly da Cigana rebateu sem qualquer delicadeza: segundo ela, quem teria aberto os caminhos da apresentadora não foi a emissora, mas Belzebu, entidade com a qual Cariúcha teria firmado uma espécie de “contrato”.

Mãe Michelly da Cigana contou que conhece Cariúcha desde antes de A Fazenda, quando ela ainda buscava espaço na televisão. A religiosa afirma que pagou uma publicidade para ajudá-la a comprar roupas e produzir fotos para o reality. Durante o confinamento, quando Cariúcha enfrentava forte rejeição, a irmã e o assessor Irinaldo teriam procurado Mãe Michelly porque suspeitavam que Jojo Todynho estivesse fazendo trabalhos espirituais para desestabilizá-la.

Segundo Mãe Michelly, ela realizou rituais para ajudar Cariúcha a reverter o cancelamento e melhorar sua imagem. A rejeição diminuiu, Cariúcha virou o jogo e ganhou espaço na televisão. A gratidão, porém, teria desaparecido mais rápido do que qualquer energia negativa. Mãe Michelly afirma que não recebeu agradecimento nem pagamento pelo trabalho.

A artilharia ficou ainda mais pesada nos bastidores do Fofocalizando. Mãe Michelly acusou Cariúcha de querer fazer uma amarração amorosa para conquistar Gabriel Cartolano, apresentador que dividia com ela a bancada do programa. Mãe Michelly teria dito que a conquista era impossível. Depois dessa negativa, segundo ela, começou a deixar de servir para Cariúcha.

Mãe Michelly também afirmou que Cariúcha procurava um pai de santo de Candomblé no Rio de Janeiro e fazia trabalhos para tirar Léo Dias do SBT. Na frente das câmeras, eram abraços, beijos e agradecimentos. Nos bastidores, segundo a antiga aliada, havia reclamações, ataques e até macumba para derrubar o jornalista. Uma bela amizade, desde que ninguém acendesse a luz.

Mãe Michelly lembrou que foi Léo Dias quem ajudou Cariúcha quando ela ainda fazia apenas participações no Fofocalizando e colaborou para que conquistasse um contrato. Mesmo assim, a apresentadora teria falado mal dele e tentado afastá-lo da emissora.

Mãe Michelly foi além. Disse que Cariúcha frequentava a casa de Léo Dias, em Goiânia, porque queria fazer uma amarração para um homem rico que teria conhecido em uma lancha e que seria amigo do jornalista. Também afirmou que Cariúcha passava por diferentes centros espirituais do Rio e depois a procurava para confirmar o que havia escutado, inclusive histórias envolvendo a filha de Roberto Cabrini.

Outro capítulo aconteceu no Teleton. Mãe Michelly afirma que saiu de carro do Rio Grande do Sul após ser convidada por Cariúcha. O veículo trazia a frase “Foi Maria Padilha quem me deu” e acabou estacionado perto da vaga de César Filho. Segundo ela, o apresentador reclamou no grupo interno do SBT e questionou como um carro com aquela mensagem poderia estar dentro da emissora.

Mãe Michelly diz que sofreu intolerância religiosa, foi maltratada e não chegou a participar do programa, apesar de ter ido até São Paulo para fazer uma doação. Depois, Cariúcha teria colocado a culpa em Irinaldo e pressionado o assessor a escolher entre as duas. Segundo Mãe Michelly, sua entrada e até a circulação do carro estavam registradas no nome da própria Cariúcha.

Também sobrou para o bolso. Mãe Michelly acusa Cariúcha de ter cobrado R$ 15 mil para financiar um clipe durante uma viagem a Paris. O clipe nunca teria saído do papel e o dinheiro só foi devolvido depois de várias cobranças e da ameaça de levar a história a público.

Para fechar o pacote, Mãe Michelly afirmou que Cariúcha escondia suas práticas espirituais e aparecia lendo a Bíblia para agradar às filhas de Silvio Santos, que são evangélicas. Segundo ela, a própria apresentadora teria confessado que fazia isso para permanecer bem com a família Abravanel. Na versão de Mãe Michelly, era Bíblia na vitrine e Belzebu nos bastidores.

Mãe Michelly ainda provocou dizendo que o SuperPop, da RedeTV!, programa atualmente comandado por Cariúcha, estaria com audiência baixíssima. E afirmou que a apresentadora só teria voltado a elogiar o SBT porque sabe que pode não permanecer muito tempo onde está.

Mãe Michelly da Cigana chamou Cariúcha de falsa, ingrata e interesseira. Garantiu que possui provas de tudo, embora não tenha exibido os documentos neste primeiro vídeo, e prometeu uma segunda parte. Se isso foi apenas o aquecimento, Cariúcha precisará preparar mais do que uma resposta. Vai precisar de um dossiê próprio.