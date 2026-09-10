Paula Fernandes defendeu o direito de manter seu voto em segredo e disse que não pretende influenciar a escolha de ninguémReprodução Instagram
Paula Fernandes não deve satisfação sobre o voto dela a ninguém
Cantora diz que prefere manter sua escolha eleitoral em caráter íntimo e rejeita usar a própria influência para direcionar o voto do público
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