Carol Lekker pediu demissão do Fofocalizando e abriu o jogo sobre salário e dificuldades financeirasReprodução Instagram
Carol Lekker deixa o SBT e diz que salário de R$ 10 mil não dava
Ex-Fofocalizando diz que recebia como pessoa jurídica, pediu aumento e revela dificuldades para manter as contas mesmo trabalhando na TV
Carol Lekker deixa o SBT e diz que salário de R$ 10 mil não dava
Ex-Fofocalizando diz que recebia como pessoa jurídica, pediu aumento e revela dificuldades para manter as contas mesmo trabalhando na TV
João contesta o Rock in Rio e recebe o abraço da cidade que já criticou
Influenciador rebate versão do festival sobre local da agressão e recebe apoio, especialmente dos cariocas
Margareth Menezes apresenta a namorada e deixa a reserva de lado
Sempre discreta sobre a vida pessoal, ministra da Cultura apareceu de mãos dadas com Juliana Caetano no Rock in Rio
Gabriel David diz que jogo do bicho faz parte da história do samba
Presidente da Liesa reconhece o papel histórico dos bicheiros na construção e no fortalecimento do Carnaval carioca
Rock in Rio segue agitando a cidade e rendendo bons bastidores
Entre encontros, famosos e cenas fora dos palcos, o festival continua movimentando a Cidade do Rock
Maya dá unfollow em Rico após fala polêmica sobre travestis
Maya criticou a fala do influenciador, deixou de segui-lo e virou novo capítulo da polêmica
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.