Carol Lekker pediu demissão do Fofocalizando e abriu o jogo sobre salário e dificuldades financeiras - Reprodução Instagram

Carol Lekker pediu demissão do Fofocalizando e abriu o jogo sobre salário e dificuldades financeirasReprodução Instagram

Publicado 10/09/2026 07:00

Carol Lekker anunciou a saída do Fofocalizando, no SBT, e explicou que a decisão passou diretamente pelo bolso. Segundo a apresentadora, o salário era de cerca de R$ 10 mil por mês, mas ela trabalhava como pessoa jurídica, sem carteira assinada e sem os benefícios de uma contratação tradicional. Do valor, ainda saíam impostos, aluguel, alimentação e outras despesas.

Carol contou que chegou a pedir um aumento, mas não houve acordo. Ao explicar a situação financeira, disse que ainda não conseguiu comprar sofá e televisão para o apartamento onde mora e revelou que já vendeu joias e até um Rolex para tentar organizar a vida. Segundo ela, chegou a entrar em uma casa que seria negociada pelo cantor Biel, mas não conseguiu manter os pagamentos, devolveu o imóvel e ainda ficou com parte da dívida.

A história chamou atenção justamente pelo contraste entre a imagem de quem aparece diariamente na televisão e a realidade contada por ela. Porque fama pode até abrir porta de estúdio. A do banco, pelo visto, continua exigindo comprovante de renda.