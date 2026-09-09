Pedro Marques, sócio operacional do Rock in Rio, e Fernando Ximenes, do Camarote Backstage MiranteFred Pontes
Rock in Rio segue agitando a cidade e rendendo bons bastidores
Entre encontros, famosos e cenas fora dos palcos, o festival continua movimentando a Cidade do Rock
Rock in Rio segue agitando a cidade e rendendo bons bastidores
Entre encontros, famosos e cenas fora dos palcos, o festival continua movimentando a Cidade do Rock
Maya dá unfollow em Rico após fala polêmica sobre travestis
Maya criticou a fala do influenciador, deixou de segui-lo e virou novo capítulo da polêmica
Bomba! Após falar em bater, Rico aparece com braço enfaixado
Após feriado em Paraty, influenciador foi parar no hospital e surgiu com um dos braços enfaixado
Treta rende: Gadú reúne 200 e Luiza Possi lota a Sala São Paulo
Um dia após Gadú cantar para cerca de 200 pessoas em Cabo Frio, Luiza Possi gravou projeto gospel com casa cheia na Sala São Paulo
Coroa de Anitta expõe treta com Virginia e põe sororidade em xeque
Ingrid comemora saída de Virginia, Rico reage e postura em torno da nova rainha provoca debate sobre sororidade
Entre famosos e perrengues, o Rock in Rio deu assunto de sobra
Área VIP teve ritmos diferentes, chuva virou assunto nas redes e até um princípio de incêndio entrou para os bastidores do festival
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.