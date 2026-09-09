Pedro Marques, sócio operacional do Rock in Rio, e Fernando Ximenes, do Camarote Backstage MiranteFred Pontes

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Andrei Lara
O Rock in Rio segue a todo vapor e, além dos grandes shows, também rende encontros, bastidores e personagens que circulam pela Cidade do Rock. Entre um palco e outro, ficam registros que ajudam a contar o clima do festival para além da música.
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Pedro Marques, sócio operacional do Rock in Rio, e Fernando Ximenes, do Camarote Backstage Mirante
Duarte Leite, CFO do Rock in Rio, e Mariana Lellis, Gerente de Marketing do evento
Francesco Moliterni, presidente da Enel Rio, e Steffania Capelano