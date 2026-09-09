Margareth Menezes apresentou a namorada, Juliana Caetano, no Rock in Rio Reprodução

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Andrei Lara
Sempre discretíssima quando o assunto é vida pessoal, Margareth Menezes resolveu abrir um pouquinho a porta da intimidade no Rock in Rio. A cantora e ministra da Cultura apareceu de mãos dadas com Juliana Caetano e, sem qualquer rodeio, apresentou: “minha namorada”.
Margareth nunca foi de transformar relacionamento em espetáculo. Talvez por isso a cena tenha chamado tanta atenção. Discreta, sim. Escondida, não. E fez muito bem.