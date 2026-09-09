Gabriel David fala sobre a relação histórica entre o jogo do bicho e o CarnavalReprodução Instagram

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Andrei Lara
Gabriel David, presidente da Liesa, foi direto ao conversar com Antônio Tabet, no UOL: é impossível contar a história do Carnaval carioca sem passar pelo jogo do bicho. Durante décadas, foram os bicheiros que colocaram dinheiro, estrutura e prestígio nas escolas quando quase ninguém mais colocava.
Hoje o Carnaval se profissionalizou, ganhou novos patrocinadores, quadras rentáveis e outras fontes de receita. Mas apagar o bicho dessa história seria querer recontar o samba sem ouvir o surdo. E aí, convenhamos, desafina.