Gabriel David fala sobre a relação histórica entre o jogo do bicho e o Carnaval - Reprodução Instagram

Gabriel David fala sobre a relação histórica entre o jogo do bicho e o CarnavalReprodução Instagram

Publicado 09/09/2026 09:40

Gabriel David, presidente da Liesa , foi direto ao conversar com Antônio Tabet, no UOL: é impossível contar a história do Carnaval carioca sem passar pelo jogo do bicho. Durante décadas, foram os bicheiros que colocaram dinheiro, estrutura e prestígio nas escolas quando quase ninguém mais colocava.

Hoje o Carnaval se profissionalizou, ganhou novos patrocinadores, quadras rentáveis e outras fontes de receita. Mas apagar o bicho dessa história seria querer recontar o samba sem ouvir o surdo. E aí, convenhamos, desafina.