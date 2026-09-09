João Victor Gonçalves contestou a versão divulgada pelo Rock in Rio sobre o episódio - Reprodução Instagram

João Victor Gonçalves contestou a versão divulgada pelo Rock in Rio sobre o episódioReprodução Instagram

Publicado 09/09/2026 12:00

João Victor Gonçalves voltou a falar sobre o ataque homofóbico que afirma ter sofrido no Rock in Rio e contestou a versão divulgada pela organização de que o episódio teria acontecido fora da área oficial do festival. Segundo ele, estava, sim, dentro da grade do evento. É uma situação grave, que merece apuração e, principalmente, empatia.

E empatia não tem faltado. João recebeu uma onda de apoio pelo Brasil, especialmente dos cariocas. Agora, como boa coluna carioca, esta aqui não esqueceu do que ele próprio já disse nos stories do Instagram: que não gosta tanto do Rio e que praia tem em qualquer lugar. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, e a empatia pelo que ele relata permanece. Mas cá entre nós: nada melhor do que um dia após o outro. O Rio que ele criticou não virou as costas.