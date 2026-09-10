Cariúcha rebateu Carol Lekker, defendeu o SBT e acabou no centro de uma nova confusão nos bastidores da televisão - Reprodução/Instagram

Cariúcha rebateu Carol Lekker, defendeu o SBT e acabou no centro de uma nova confusão nos bastidores da televisãoReprodução/Instagram

Publicado 10/09/2026 08:20

A saída de Carol Lekker do Fofocalizando ganhou um capítulo ainda mais barulhento quando Cariúcha decidiu falar diretamente sobre ela. A apresentadora do SuperPop defendeu o SBT, relembrou a própria trajetória na emissora e disse que começou recebendo por diária, conquistou espaço e foi crescendo até conseguir bons ganhos com publicidade. Também rebateu a reclamação de Carol sobre o salário e deixou claro que, na visão dela, ninguém chega à televisão já “sentando na janela”.

Carol respondeu sem economizar munição. Chamou Cariúcha de mentirosa, afirmou que ela teria pedido a saída do executivo Mauro Lissoni do SBT e ainda declarou que entrou em A Fazenda por mérito próprio, “não porque ficava falando mal de outra mulher preta”. Na sequência, disparou que não tem medo de Cariúcha nem “de macumba” e puxou para o meio da briga o nome de Mãe Michelly da Cigana.

E foi aí que a história ganhou mais um ingrediente. Pouco depois de ser citada por Carol, Mãe Michelly apareceu nas redes e deixou a frase no ar: “Vamos abrir a boca então”. Ou seja, a confusão que já estava feia resolveu chamar testemunha. E, pelo tom, testemunha com arquivo.