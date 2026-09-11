Rodrigo Bocardi: acusação envolvendo prefeitura e R$ 30 mil colocou o apresentador no centro de uma crise - Reprodução rede social

Rodrigo Bocardi: acusação envolvendo prefeitura e R$ 30 mil colocou o apresentador no centro de uma criseReprodução rede social

Publicado 11/09/2026 07:00

Rodrigo Bocardi virou o centro de uma nova crise nos bastidores da televisão. O apresentador foi acusado por Jones Donizette, antigo secretário de Comunicação e Tecnologia de Embu das Artes, de pressionar prefeituras para fechar contratos publicitários com a BocaTV, empresa criada pelo jornalista.

Jones publicou um vídeo nas redes sociais dizendo que um conhecido apresentador, com passagem pela Globo e atualmente no SBT, estaria cobrando dinheiro de prefeitos. Segundo ele, quando o município não aceitava pagar, surgia a ameaça de divulgação de notícias negativas contra a administração. Inicialmente, Jones não revelou o nome. Depois, o Portal LeoDias identificou o acusado como Bocardi.

O jornalista confirma que recebeu representantes de Embu das Artes e que houve uma conversa sobre publicidade institucional paga com a verba de comunicação da prefeitura. Segundo Bocardi, a BocaTV apresentou uma proposta de R$ 30 mil, Jones tentou reduzir o valor para R$ 10 mil e o negócio não avançou.

Bocardi também explicou o funcionamento da parceria oferecida aos municípios. A população enviaria reclamações sobre buracos, iluminação, limpeza e outros problemas. A BocaTV procuraria a prefeitura, daria um prazo para a solução e depois publicaria um vídeo mostrando o problema e a resposta da administração. O conteúdo seria identificado como ‘publi institucional’.

É justamente aí que está o coração da confusão. Para Bocardi, tratava-se de uma proposta comercial legítima. Para Jones, seria uma tentativa de cobrar dinheiro em troca de tratamento favorável e silêncio diante de problemas municipais.

Os dois lados concordam em pelo menos três pontos: a reunião aconteceu, dinheiro público para publicidade foi discutido e a conversa foi gravada sem que Bocardi soubesse. Eles discordam sobre todo o restante.

Bocardi nega qualquer ameaça, diz que está sendo vítima de intimidação e desafia Jones a apresentar a gravação completa. O problema é que, até agora, o suposto áudio não apareceu publicamente. Também não foram apresentados contrato, pagamento, mensagens ou qualquer outro documento que comprove a acusação de extorsão.

A crise chegou rapidamente ao SBT. A emissora informou que tomou conhecimento das acusações pelas redes sociais e passou a analisar o caso. Bocardi ficou fora do ‘SBT Cidades’ nesta quinta, 10, e Érica Reis apresentou o programa sozinha. Nos bastidores, a medida é tratada como afastamento provisório.

Dois dias antes, o SBT já havia encerrado, por comum acordo, a parceria comercial com a BocaTV. O vínculo de Bocardi como apresentador havia sido mantido, mas agora também está sob análise.

Publicidade institucional não é crime. A pergunta é outra: as prefeituras estavam sendo convidadas a anunciar ou pressionadas a pagar para evitar cobertura negativa? O selo de ‘publi’ não funciona como água benta para purificar conflito de interesse.

Por enquanto, existe uma crise séria de credibilidade e um enorme problema para o SBT administrar. Extorsão, porém, ainda é uma acusação. O escândalo já apareceu. A prova continua escondida.