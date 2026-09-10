Grazi Massafera lidera levantamento da Ipsos sobre as celebridades mais influentes do Brasil em 2026Reprodução Instagram

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Andrei Lara
Grazi Massafera foi apontada como a celebridade mais influente do Brasil em 2026, segundo levantamento da Ipsos. A atriz aparece no topo de uma lista dominada por mulheres, com Jennifer Nascimento e Fernanda Montenegro logo atrás. As cinco primeiras colocações, aliás, ficaram todas com elas.
Entre os homens, Rodrigo Hilbert foi o mais bem colocado, seguido por nomes como Kaká, Tadeu Schmidt, Lázaro Ramos e Rodrigo Santoro. O ranking considera atributos ligados à imagem pública e à capacidade de influência das celebridades.
Grazi ficou conhecida nacionalmente depois de participar do Big Brother Brasil e conseguiu construir uma das carreiras mais sólidas entre ex-participantes de reality show. Mais de duas décadas depois, segue no topo. Tem gente que sai do BBB com publi. Grazi saiu com carreira.