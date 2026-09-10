Grazi Massafera lidera levantamento da Ipsos sobre as celebridades mais influentes do Brasil em 2026 - Reprodução Instagram

Grazi Massafera lidera levantamento da Ipsos sobre as celebridades mais influentes do Brasil em 2026Reprodução Instagram

Publicado 10/09/2026 12:00

Entre os homens, Rodrigo Hilbert foi o mais bem colocado, seguido por nomes como Kaká, Tadeu Schmidt, Lázaro Ramos e Rodrigo Santoro. O ranking considera atributos ligados à imagem pública e à capacidade de influência das celebridades.

Grazi ficou conhecida nacionalmente depois de participar do Big Brother Brasil e conseguiu construir uma das carreiras mais sólidas entre ex-participantes de reality show. Mais de duas décadas depois, segue no topo. Tem gente que sai do BBB com publi. Grazi saiu com carreira.