Grazi Massafera lidera levantamento da Ipsos sobre as celebridades mais influentes do Brasil em 2026Reprodução Instagram
Grazi Massafera lidera ranking das celebridades mais influentes
Atriz aparece no topo de levantamento da Ipsos em lista dominada por mulheres e confirma uma trajetória que sobreviveu muito além do BBB
Grazi Massafera lidera ranking das celebridades mais influentes
Atriz aparece no topo de levantamento da Ipsos em lista dominada por mulheres e confirma uma trajetória que sobreviveu muito além do BBB
Paula Fernandes não deve satisfação sobre o voto dela a ninguém
Cantora diz que prefere manter sua escolha eleitoral em caráter íntimo e rejeita usar a própria influência para direcionar o voto do público
Miss Brasil Universo parabeniza Miss Brasil Mundo em gesto de elegância
Marcella Kozinski celebra o desempenho de Gabriela Botelho no Miss Mundo e reforça clima de respeito entre as duas maiores bandeiras do planeta
Cariúcha parte para cima de Carol Lekker e recebe acusações pesadas
Apresentadora defende o SBT, Carol reage com artilharia pesada e confusão ainda ganha a participação de Mãe Michelly da Cigana
Carol Lekker deixa o SBT e diz que salário de R$ 10 mil não dava
Ex-Fofocalizando diz que recebia como pessoa jurídica, pediu aumento e revela dificuldades para manter as contas mesmo trabalhando na TV
João contesta o Rock in Rio e recebe o abraço da cidade que já criticou
Influenciador rebate versão do festival sobre local da agressão e recebe apoio, especialmente dos cariocas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.