Lívia Andrade e Pedro Scooby foram vistos juntos na Beija-Flor e deixaram a quadra no mesmo carro. A apresentadora nega affairReprodução rede social
Lívia nega pegação com Scooby. E se pegou, qual o problema?
Os dois sambaram, conversaram e deixaram a Beija-Flor no mesmo carro. Ela nega affair, mas convenhamos: ambos estão solteiros
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