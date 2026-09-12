Lívia Andrade e Pedro Scooby foram vistos juntos na Beija-Flor e deixaram a quadra no mesmo carro. A apresentadora nega affair - Reprodução rede social

Lívia Andrade e Pedro Scooby foram vistos juntos na Beija-Flor e deixaram a quadra no mesmo carro. A apresentadora nega affairReprodução rede social

Publicado 12/09/2026 08:00

Lívia Andrade e Pedro Scooby foram flagrados juntos na quadra da Beija-Flor, na noite de quinta-feira (10). Conversaram, sambaram e, na hora de ir embora, deixaram o local no mesmo carro. Pronto. Foi o suficiente para a central brasileira de investigações amorosas abrir mais um inquérito.

Lívia nega qualquer pegação. E, se ela diz que não pegou, não pegou. Agora, cá entre nós: se tivesse pegado também, qual seria exatamente o problema? Scooby está solteiro depois do fim do casamento com Cintia Dicker. Lívia também está solteira. Dois adultos, uma quadra de samba, um carro e nenhuma certidão de casamento sendo assinada na porta da Beija-Flor.

E tem outro detalhe delicioso nessa história: Cintia Dicker, ex-mulher de Scooby, divide com Lívia o posto de musa do Salgueiro. Ou seja, vamos evitar transformar uma eventual ficada em reunião extraordinária da Liga Independente das Escolas de Samba.

Quanto a Luana Piovani, calma, minha gente. Ninguém está dizendo que Lívia vai assumir o pacote completo da vida de Pedro Scooby. Uma coisa é dar uns beijos no surfista. Outra, bem diferente, é acordar no dia seguinte envolvida em discussão sobre criação de filho, guarda compartilhada e piolho na cabeça de criança. Lívia Andrade não tem perfil de quem entra numa pegação e sai de lá com pente fino na bolsa.

Se houve beijo, Lívia diz que não. Respeitemos. Se não houve, ótimo também. Mas, caso tenha acontecido uma escapadinha rápida entre dois solteiros, francamente: menos tribunal e mais Carnaval.