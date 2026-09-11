Cariúcha conseguiu decisão parcialmente favorável contra Mãe Michelly, com multa de R$ 10 mil por cada repetição comprovada das acusações proibidas pela Justiça - Reprodução rede social

Cariúcha conseguiu decisão parcialmente favorável contra Mãe Michelly, com multa de R$ 10 mil por cada repetição comprovada das acusações proibidas pela JustiçaReprodução rede social

Publicado 11/09/2026 21:32

A guerra entre Cariúcha e Mãe Michelly da Cigana ganhou um capítulo pesado na Justiça. A apresentadora conseguiu, nesta sexta-feira (11), uma decisão parcialmente favorável no Tribunal de Justiça de São Paulo, que proibiu Michelly de repetir acusações específicas envolvendo supostas práticas para prejudicar profissionalmente colegas de trabalho ou afastá-los de uma emissora de televisão.

A ação tramita sob o número 4077475-50.2026.8.26.0002, na 4ª Vara Cível do Foro Regional II de Santo Amaro, em São Paulo. Cariúcha aparece no processo como Alessandra Mendes Firmiano, tendo como rés Michelly da Silva Bernardes, a Mãe Michelly, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. e ByteDance Brasil Tecnologia Ltda.

A decisão é da juíza Marian Najjar Abdo e foi assinada eletronicamente às 19h12 desta sexta-feira, 11 de setembro.

E o recado da Justiça veio acompanhado de uma multa pesada. Mãe Michelly deverá se abster de reiterar, em redes sociais, transmissões ao vivo, publicações ou declarações públicas, as acusações específicas apontadas na ação. Caso descumpra a ordem, terá de pagar R$ 10 mil por cada ato de descumprimento comprovado.

A magistrada considerou que os documentos e vídeos apresentados indicam que Michelly não teria se limitado a opiniões genéricas ou crenças religiosas, mas atribuído a Cariúcha fatos determinados envolvendo suas relações profissionais. Segundo a decisão, essas afirmações possuem potencial ofensivo à honra e à imagem profissional da apresentadora.

Também foi determinado que o Facebook, responsável pelo Instagram, torne indisponível um Reel específico citado no processo no prazo de 24 horas depois de intimado. A plataforma poderá pagar multa diária de R$ 1 mil, limitada inicialmente a R$ 20 mil, caso não cumpra a determinação.

E tem mais! Michelly deverá preservar os arquivos originais dos vídeos e gravações questionados no processo. Se houver supressão desses arquivos, a multa fixada é de R$ 50 mil por ato.

A vitória de Cariúcha, no entanto, é parcial. A juíza negou o pedido para impedir Mãe Michelly de simplesmente citar o nome da apresentadora, fazer transmissões ao vivo ou se manifestar genericamente nas redes sociais. Na decisão, Marian Najjar Abdo considerou que uma proibição ampla de manifestações futuras configuraria censura prévia.

Também não foi acolhido, neste momento, o pedido de retirada de conteúdos pela ByteDance, responsável pelo TikTok, porque não foi apresentado endereço eletrônico específico do material cuja remoção era pretendida. A retratação imediata de Michelly também foi negada nesta fase do processo.

A decisão é uma tutela provisória de urgência, portanto não representa o julgamento definitivo da ação. Cariúcha ainda terá 15 dias para aditar a petição inicial, complementar os argumentos, apresentar novos documentos e confirmar o pedido final.

No fim das contas, a Justiça não proibiu Mãe Michelly de falar. Só colocou preço para certas acusações. E, a partir de agora, cada palavra fora da linha pode sair por R$ 10 mil. Falar continua liberado. Repetir o que levou Cariúcha à Justiça, agora, pode custar caro.