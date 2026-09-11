Rainha Matos e Carlinhos Maia: abraço recusado e climão servido na festa da WePink - Reprodução rede social

Rainha Matos e Carlinhos Maia: abraço recusado e climão servido na festa da WePinkReprodução rede social

Publicado 11/09/2026 10:00

A festa de cinco anos da WePink, de Virginia Fonseca, era de celebração, mas teve gente saindo com abraço recusado e recado atravessado. Carlinhos Maia contou que a jornalista Rainha Matos se aproximou para cumprimentá-lo e tentou abraçá-lo. Ele fechou os braços e abriu a boca: “Vai me abraçar por quê, se você só fala mal de mim?”.

E não parou por aí. Ao contar a história, Carlinhos descreveu Rainha como uma “moça baixinha, gordinha, toda papudinha” e ainda soltou um “minha pepinha”. Segundo ele, pode ter todos os defeitos do mundo, mas falso e hipócrita não é. “Se você é escrota na internet, seja escrota na vida real”, disparou.

O influenciador também acusou Rainha de persegui-lo há anos e disse que ela teria saído da festa para chorar. Carlinhos, venenoso, garantiu que “não caiu uma lágrima desse crocodilo”. Ainda relembrou que ela já teria prometido “postar a sua queda” e debochou: “Há 10 anos esse povo esperando eu cair”.

No meio da metralhadora verbal, ainda perguntou: “Pode dar voadora?”. E respondeu sozinho: “Pode não, né?”. Melhor assim. O abraço já virou pancadaria suficiente!