Rainha Matos e Carlinhos Maia: abraço recusado e climão servido na festa da WePinkReprodução rede social
Rainha Matos tenta abraço e ganha patada de Carlinhos Maia
Influenciador recusou carinho na festa da WePink e despejou um caminhão de veneno sobre a jornalista
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Miss Brasil Universo parabeniza Miss Brasil Mundo em gesto de elegância
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