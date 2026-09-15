A coluna separa o que deu certo e o que deu errado nesta edição do Rock in Rio Divulgação
Rock in Rio 2026: o que deu certo e o que deu errado
A Coluna Andrei Lara faz o balanço do festival entre acertos, filas, chuva, transporte e ideias que ainda precisam de ajuste
Rock in Rio 2026: o que deu certo e o que deu errado
A Coluna Andrei Lara faz o balanço do festival entre acertos, filas, chuva, transporte e ideias que ainda precisam de ajuste
Fábio Faria, marido de Patrícia Abravanel, vai processar meio mundo
Ex-ministro aciona advogados após virar alvo de memes e publicações envolvendo festa ligada a Daniel Vorcaro
Belo nega trisal, briga e dedo quebrado em confusão amorosa
Cantor nega romance a três e pancadaria, mas ele e Rayane dão versões diferentes para explicar a lesão no dedo
Juliana Schultz leva bastidores dos grandes eventos a jovens do Rio
Executiva do Grupo Vibra participa do Planos Pro Futuro e mostra aos estudantes as carreiras que existem muito além do palco
Lívia nega pegação com Scooby. E se pegou, qual o problema?
Os dois sambaram, conversaram e deixaram a Beija-Flor no mesmo carro. Ela nega affair, mas convenhamos: ambos estão solteiros
Rodrigo Bocardi se antecipa à demissão, ataca SBT e cita Fábio Faria
Jornalista diz que ‘demitiu’ a emissora, leva Banco Master à entrevista e provoca a Band, mas recebe resposta ao vivo
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