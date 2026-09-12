Belo negou trisal e briga envolvendo Rayane Figliuzzi e Nicole Fagundes, mas ele e Rayane apresentaram versões diferentes para explicar a lesão no dedo da influenciadora - Reprodução rede social

Belo negou trisal e briga envolvendo Rayane Figliuzzi e Nicole Fagundes, mas ele e Rayane apresentaram versões diferentes para explicar a lesão no dedo da influenciadora Reprodução rede social

Publicado 12/09/2026 11:00

A história que circulou ontem, sexta-feira (11), veio tão completa que parecia roteiro entregue pronto para a coluna: Belo , a namorada Rayane Figliuzzi , Nicole Fagundes, um suposto trisal, ciúme, confusão e dedo quebrado.

Mas Belo tratou de colocar água no pagode. Segundo o cantor, não existe trisal nenhum, não houve briga entre Rayane e Nicole e o dedo machucado da namorada não tem absolutamente nada a ver com pancadaria. Teria sido um acidente doméstico.

Só que apareceu um probleminha nessa explicação: Belo e Rayane apresentaram versões diferentes para o dedo lesionado. Em uma delas, o dedo teria prendido numa porta. Na outra, a lesão teria acontecido após uma queda. Olha, gente, quando até o dedo começa a contar versões diferentes, a fofoca praticamente escreve a coluna sozinha.

Quer dizer então que juntaram Belo, a atual, outra mulher, uma história de trisal, uma suposta briga e um dedo quebrado, mas absolutamente nada tem ligação com absolutamente nada. Tudo coincidência. O universo realmente anda muito criativo na Barra da Tijuca.

E vamos combinar: se existe alguém capaz de transformar uma simples fofoca amorosa numa ópera de três atos, esse alguém é Belo. O homem já viveu tanta história de amor complicada que, quando aparece a palavra ‘trisal’, ninguém nem pergunta ‘será?’. Pergunta logo: ‘quem são as três pessoas?’.

Só que, oficialmente, está tudo esclarecido. Não teve trisal. Não teve briga. Não teve pancadaria. E o dedo? Bom, aí depende de qual versão a gente escolhe.

Pronto. Caso encerrado.

Aham, Belo. Tá bom. Sabemos.