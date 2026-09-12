Belo negou trisal e briga envolvendo Rayane Figliuzzi e Nicole Fagundes, mas ele e Rayane apresentaram versões diferentes para explicar a lesão no dedo da influenciadora Reprodução rede social
Belo nega trisal, briga e dedo quebrado em confusão amorosa
Cantor nega romance a três e pancadaria, mas ele e Rayane dão versões diferentes para explicar a lesão no dedo
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