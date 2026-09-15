Fábio Faria ao lado da mulher, Patrícia Abravanel; ex-ministro anunciou que vai processar quem, segundo ele, passou do ponto nas publicações sobre o caso VorcaroReprodução Instagram

Mais artigos de Andrei Lara
Andrei Lara
Fábio Faria não achou graça. O ex-ministro das Comunicações de Jair Bolsonaro e marido de Patrícia Abravanel anunciou que vai processar perfis e pessoas que, na avaliação dele, extrapolaram nas publicações e memes envolvendo seu nome e Daniel Vorcaro.
A confusão ganhou força depois da divulgação de mensagens relacionadas a uma festa realizada em 2023, que teria reunido cerca de 120 mulheres e 20 homens. Foi o suficiente para a internet fazer aquilo que sabe fazer com velocidade olímpica: conta, meme e maldade.
Só que Fábio decidiu tirar a brincadeira do feed e levar para o jurídico. Os advogados foram acionados e a promessa é de processo para quem, segundo ele, ultrapassou os limites da informação e entrou no terreno da mentira.
Depois de tanta gente na festa, apareceu mais um convidado... O advogado!
E esse, pelo visto, não entrou para dançar.