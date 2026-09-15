Fábio Faria ao lado da mulher, Patrícia Abravanel; ex-ministro anunciou que vai processar quem, segundo ele, passou do ponto nas publicações sobre o caso Vorcaro - Reprodução Instagram

Fábio Faria ao lado da mulher, Patrícia Abravanel; ex-ministro anunciou que vai processar quem, segundo ele, passou do ponto nas publicações sobre o caso VorcaroReprodução Instagram

Publicado 15/09/2026 07:00

Fábio Faria não achou graça . O ex-ministro das Comunicações de Jair Bolsonaro e marido de Patrícia Abravanel anunciou que vai processar perfis e pessoas que, na avaliação dele, extrapolaram nas publicações e memes envolvendo seu nome e Daniel Vorcaro.

A confusão ganhou força depois da divulgação de mensagens relacionadas a uma festa realizada em 2023, que teria reunido cerca de 120 mulheres e 20 homens. Foi o suficiente para a internet fazer aquilo que sabe fazer com velocidade olímpica: conta, meme e maldade.

Só que Fábio decidiu tirar a brincadeira do feed e levar para o jurídico. Os advogados foram acionados e a promessa é de processo para quem, segundo ele, ultrapassou os limites da informação e entrou no terreno da mentira.

Depois de tanta gente na festa, apareceu mais um convidado... O advogado!

E esse, pelo visto, não entrou para dançar.