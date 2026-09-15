Fábio Faria ao lado da mulher, Patrícia Abravanel; ex-ministro anunciou que vai processar quem, segundo ele, passou do ponto nas publicações sobre o caso VorcaroReprodução Instagram
Fábio Faria, marido de Patrícia Abravanel, vai processar meio mundo
Ex-ministro aciona advogados após virar alvo de memes e publicações envolvendo festa ligada a Daniel Vorcaro
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Os dois sambaram, conversaram e deixaram a Beija-Flor no mesmo carro. Ela nega affair, mas convenhamos: ambos estão solteiros
Rodrigo Bocardi se antecipa à demissão, ataca SBT e cita Fábio Faria
Jornalista diz que ‘demitiu’ a emissora, leva Banco Master à entrevista e provoca a Band, mas recebe resposta ao vivo
Justiça barra Mãe Michelly: R$ 10 mil por acusações contra Cariúcha
Decisão da 4ª Vara Cível de Santo Amaro também manda Instagram retirar vídeo e prevê multa de R$ 50 mil se arquivos forem apagados
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