Virginia Fonseca voltou a ser alvo de críticas nas redes, desta vez pelo look escolhido para a Fórmula 1Reprodução Instagram

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Andrei Lara
Quem acompanha esta coluna sabe que Virginia Fonseca nunca teve cadeira cativa no setor de elogios por aqui. Já foi criticada quando mereceu e continuará sendo. Mas tem uma hora em que crítica deixa de ser crítica e vira implicância.
Virginia apareceu na Fórmula 1 com um look chamativo, recortado, feito para chamar atenção. E chamou. Pronto. Bastou para começarem as acusações de vulgaridade, exagero, cafonice e tudo mais que cabe no tribunal das redes sociais.
A roupa era discreta? Não. Virginia queria ser discreta? Evidentemente também não. Ela sabia perfeitamente que aquele look renderia assunto. Foi para causar e causou.
E qual é o problema?
Uma coisa é cobrar Virginia pelo que merece cobrança. Publicidade de apostas, negócios, processos, decisões profissionais. Aí existe assunto e tem que falar mesmo. O que estiver na Justiça, que a Justiça resolva.
Outra coisa é transformar qualquer roupa, cabelo, maquiagem ou escolha pessoal da mulher em escândalo nacional.
Achou cafona? Tudo bem. Cafonice também não é crime. Tem cafona pobre, cafona rico, cafona discreto e cafona espalhafatoso. Virginia, pelo menos, está cheia de dinheiro e sabe exatamente o barulho que provoca.
Deixa a mulher.
Se quis chamar atenção, chamou. Se quis causar, causou. Pode achar feio, vulgar, brega ou exagerado. Gosto é gosto.
Critiquem Virginia quando houver motivo. O resto já está virando perseguição.