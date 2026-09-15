Virginia Fonseca voltou a ser alvo de críticas nas redes, desta vez pelo look escolhido para a Fórmula 1Reprodução Instagram
Implicar com Virginia virou esporte nacional
Até a roupa escolhida para a Fórmula 1 virou motivo para mais uma rodada de críticas à influenciadora
Implicar com Virginia virou esporte nacional
Até a roupa escolhida para a Fórmula 1 virou motivo para mais uma rodada de críticas à influenciadora
Semana de Arte, moda, o Rio em movimento: Eduardo Cavaliere tá que tá!
Semana de Arte reúne mais de 400 atrações; Rio Fashion Week marcou a volta da grande semana de moda após dez anos
Rock in Rio 2026: o que deu certo e o que deu errado
A Coluna Andrei Lara faz o balanço do festival entre acertos, filas, chuva, transporte e ideias que ainda precisam de ajuste
Fábio Faria, marido de Patrícia Abravanel, vai processar meio mundo
Ex-ministro aciona advogados após virar alvo de memes e publicações envolvendo festa ligada a Daniel Vorcaro
Belo nega trisal, briga e dedo quebrado em confusão amorosa
Cantor nega romance a três e pancadaria, mas ele e Rayane dão versões diferentes para explicar a lesão no dedo
Juliana Schultz leva bastidores dos grandes eventos a jovens do Rio
Executiva do Grupo Vibra participa do Planos Pro Futuro e mostra aos estudantes as carreiras que existem muito além do palco
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.