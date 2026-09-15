Virginia Fonseca voltou a ser alvo de críticas nas redes, desta vez pelo look escolhido para a Fórmula 1 - Reprodução Instagram

Virginia Fonseca voltou a ser alvo de críticas nas redes, desta vez pelo look escolhido para a Fórmula 1Reprodução Instagram

Publicado 15/09/2026 10:00

Quem acompanha esta coluna sabe que Virginia Fonseca nunca teve cadeira cativa no setor de elogios por aqui . Já foi criticada quando mereceu e continuará sendo. Mas tem uma hora em que crítica deixa de ser crítica e vira implicância.

Virginia apareceu na Fórmula 1 com um look chamativo, recortado, feito para chamar atenção. E chamou. Pronto. Bastou para começarem as acusações de vulgaridade, exagero, cafonice e tudo mais que cabe no tribunal das redes sociais.

A roupa era discreta? Não. Virginia queria ser discreta? Evidentemente também não. Ela sabia perfeitamente que aquele look renderia assunto. Foi para causar e causou.

E qual é o problema?

Uma coisa é cobrar Virginia pelo que merece cobrança. Publicidade de apostas, negócios, processos, decisões profissionais. Aí existe assunto e tem que falar mesmo. O que estiver na Justiça, que a Justiça resolva.

Outra coisa é transformar qualquer roupa, cabelo, maquiagem ou escolha pessoal da mulher em escândalo nacional.

Achou cafona? Tudo bem. Cafonice também não é crime. Tem cafona pobre, cafona rico, cafona discreto e cafona espalhafatoso. Virginia, pelo menos, está cheia de dinheiro e sabe exatamente o barulho que provoca.

Deixa a mulher.

Se quis chamar atenção, chamou. Se quis causar, causou. Pode achar feio, vulgar, brega ou exagerado. Gosto é gosto.

Critiquem Virginia quando houver motivo. O resto já está virando perseguição.