Eduardo Cavaliere lança a Semana de Arte do Rio e reforça a agenda da cultura na cidade - Reprodução

Eduardo Cavaliere lança a Semana de Arte do Rio e reforça a agenda da cultura na cidadeReprodução

Publicado 15/09/2026 09:00

O prefeito carioca Eduardo Cavaliere apresenta a primeira Semana de Arte do Rio com mais de 400 atrações, cerca de 120 instituições e mais de mil horas de programação, em sua maioria gratuitas, entre 16 e 27 de setembro. A dimensão chama atenção, mas o melhor da proposta está na articulação. Eventos consagrados como ArtRio, Flup, Mimo, Festival Panorama e CasaCor passam a ocupar o mesmo circuito, da Gamboa à Cinelândia, aproximando produção cultural, público, turismo e economia.

Essa leitura já havia aparecido quando Cavaliere ainda era vice-prefeito. Ele participou da criação do Conselho de Moda e da articulação que trouxe de volta ao Rio uma grande semana de moda depois de dez anos. Já prefeito, abriu o Rio Fashion Week, que reuniu quase 30 mil pessoas, 21 desfiles e mais de 400 modelos em abril.

O Rio não redescobriu a cultura nem a moda, porque nunca perdeu nenhuma das duas. O que ganha agora é articulação e continuidade. Nessa costura, Eduardo Cavaliere acertou!