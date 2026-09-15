Margareth Serrão fez uma limpa nas redes e deixou de seguir amigos de Virginia e até gente ligada à família de Vini Jr. - Reprodução Instagram

Margareth Serrão fez uma limpa nas redes e deixou de seguir amigos de Virginia e até gente ligada à família de Vini Jr.Reprodução Instagram

Publicado 15/09/2026 12:00

Margareth Serrão resolveu fazer uma verdadeira limpa nas redes sociais. E o dedinho não poupou nem gente muito próxima da filha.

Entre os primeiros a rodar estavam Hebert Gomes, influenciador, ex-assessor e amigo antigo de Virginia, e Duda Freire, influenciadora e uma das amigas mais próximas da empresária. Os dois fazem parte daquele núcleo que vive em viagens, festas e compromissos ao lado dela.

O clima azedou depois que Margareth curtiu uma crítica a Hebert, que havia brincado dizendo que só queria convite para viagem internacional. Pouco depois, ele publicou uma mensagem sobre gente que “solta uma alfinetada” e observa mais do que deveria. Nome não teve. Endereço, aparentemente, teve.

Margareth deixou de seguir Hebert e Duda. Os dois retribuíram. Mas a faxina não parou por aí. Também passaram pela limpa João Guilherme, irmão de Zé Felipe; Thiago Stabile, sócio de Virginia; Lídia Souza, amiga de Vini Jr.; os maquiadores Nikki e Pri Lessa; e até Netinho, irmão de Vini Jr. Este último acabou voltando depois para a lista.

Mãe tem dessas. A gente chama de implicância, exagero, sexto sentido. Depois, dependendo do desfecho, chama de aviso.

Margareth, pelo visto, resolveu economizar conselho. Agora fala no unfollow.