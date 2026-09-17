Vini Jr. acionou a Justiça contra a influenciadora trans Nina Hoffmann após suposta interação nas redes sociais - Reprodução rede social

Vini Jr. acionou a Justiça contra a influenciadora trans Nina Hoffmann após suposta interação nas redes sociais Reprodução rede social

Publicado 17/09/2026 07:00

O que teria começado com uma curtida acabou mesmo foi em descurtida judicial. Vini Jr . entrou na Justiça do Rio contra a influenciadora e atriz trans Nina Hoffmann após ela publicar uma suposta interação do atacante em seu Instagram. O detalhe que azedou o flerte? Segundo a defesa do jogador, ele nunca existiu.

A publicação mostrava que Vini teria curtido uma foto e deixado um comentário. A defesa do craque, porém, garante que nem a curtida nem o comentário partiram dele e acusa Nina de buscar projeção pessoal e ganhos econômicos usando a fama do atacante.

E o coraçãozinho agora pode custar caro. Vini pede R$ 100 mil por danos morais e a retirada do conteúdo. A ação ainda prevê multa de R$ 50 mil pela publicação e R$ 10 mil por dia caso o post permaneça no ar.

O processo corre sob sigilo e a Justiça determinou que a Meta forneça os dados cadastrais da titular do perfil. Agora, antes de descobrir se teve química, a Justiça terá que descobrir se teve clique.