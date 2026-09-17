Vini Jr. acionou a Justiça contra a influenciadora trans Nina Hoffmann após suposta interação nas redes sociais Reprodução rede social
Vini Jr. processa influenciadora trans por suposto flerte
Craque nega ter curtido ou comentado publicação de Nina Hoffmann e leva a história para os tribunais
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CasaCor Rio abre edição beneficente e arrecada mais de R$ 150 mil
Pré-abertura reuniu autoridades e convidados, antecipou os 47 ambientes da mostra e ajudou duas instituições cariocas
Após dizer que não tinha TV, Carol Lekker ganha uma de 50 polegadas
Mulher Pera se sensibiliza com a história da apresentadora e resolve o problema da televisão no apartamento
Ausências de Ana Hickmann e Ticiane levantam suspeita de afastamento
Depois de faltarem a momentos importantes uma da outra, apresentadoras colocam amizade antiga no radar da curiosidade
Crise na Vila Isabel provoca debandada após reviravolta no samba
Após reviravolta no samba de Martinho, quatro compositores deixam a escola e carnavalescos ameaçam seguir o mesmo caminho
Pará em dose dupla no Rock in Rio
Joelma e Viviane Batidão encararam a chuva juntas e levaram presença para a Cidade do Rock
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