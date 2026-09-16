Martinho da Vila no centro da reviravolta que terminou com a escola desistindo da junção dos sambas - Reprodução Instagram

Martinho da Vila no centro da reviravolta que terminou com a escola desistindo da junção dos sambasReprodução Instagram

Publicado 16/09/2026 07:00

Na final, a Vila Isabel decidiu unir dois sambas concorrentes para o Carnaval de 2027 . Um deles era assinado por Martinho da Vila, Evandro Bocão e André Diniz. Só que Martinho não gostou nada da mistura. Presidente de honra da escola e ligado à azul e branca há seis décadas, ele pediu a retirada do próprio nome e chegou a sinalizar que poderia nem desfilar caso a decisão fosse mantida.

A pressão funcionou. A Vila recuou, desfez a junção e resolveu levar para a avenida somente o samba de Martinho, Bocão e André Diniz.

Foi aí que o incêndio começou.

Rafael Tinguinha e os compositores Gustavinho Oliveira, Gabriel Simões e Thales Nunes anunciaram que estão deixando a escola. Nos desabafos apareceram palavras como “humilhação”, “covardia” e até a afirmação de que a disputa teria sido vencida “no campo” e perdida “no tapetão”.

A saída de Thales Nunes pesa ainda mais. Ele estava há 17 anos consecutivos na Vila, chegava à sua oitava final de samba e acabara de comemorar a realização de um sonho. Poucos dias depois, saiu pela porta.

A confusão chegou aos carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad, mas Haddad negou que a dupla tenha ameaçado deixar a escola.

O desfile é só em fevereiro. Mas a Vila Isabel já começou 2027 com gente saindo da avenida antes mesmo de entrar nela.

