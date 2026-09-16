Carol Lekker comemora a chegada da TV de 50 polegadas que ganhou de presente da Mulher PeraReproduÃ§Ã£o Instagram

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Andrei Lara
Na semana passada, Carol Lekker apareceu em vídeo contando que ainda não tinha conseguido comprar sofá nem televisão para o apartamento onde mora em São Paulo. O assunto repercutiu e ainda entrou no meio da troca de farpas com Cariúcha.
Pois a novela da sala ganhou um novo capítulo.
Sensibilizada com a história, Suéllem Cury, a Mulher Pera, resolveu presentear Carol com uma televisão de 50 polegadas. A apresentadora mostrou a novidade toda feliz nas redes sociais.
O sofá ainda não chegou.
Mas, pelo menos agora, se tiver mais barraco, Carol já pode assistir em tela grande.