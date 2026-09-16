Carol Lekker comemora a chegada da TV de 50 polegadas que ganhou de presente da Mulher PeraReproduÃ§Ã£o Instagram
Após dizer que não tinha TV, Carol Lekker ganha uma de 50 polegadas
Mulher Pera se sensibiliza com a história da apresentadora e resolve o problema da televisão no apartamento
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