Carol Lekker comemora a chegada da TV de 50 polegadas que ganhou de presente da Mulher Pera - ReproduÃ§Ã£o Instagram

Carol Lekker comemora a chegada da TV de 50 polegadas que ganhou de presente da Mulher PeraReproduÃ§Ã£o Instagram

Publicado 16/09/2026 09:40

Na semana passada, Carol Lekker apareceu em vídeo contando que ainda não tinha conseguido comprar sofá nem televisão para o apartamento onde mora em São Paulo. O assunto repercutiu e ainda entrou no meio da troca de farpas com Cariúcha.

Pois a novela da sala ganhou um novo capítulo.

Sensibilizada com a história, Suéllem Cury, a Mulher Pera, resolveu presentear Carol com uma televisão de 50 polegadas. A apresentadora mostrou a novidade toda feliz nas redes sociais.

O sofá ainda não chegou.

Mas, pelo menos agora, se tiver mais barraco, Carol já pode assistir em tela grande.